C’è un account di Twitter, @BeyonceFan666, che predice il futuro

Diciamolo: il fatto che Beyoncé sia incinta di due gemelli nel momento più brutto da un sacco di tempo a questa parte per gli Stati Uniti e per tutti noi è un piccolo farettino di speranza in una notte piuttosto buia. Insomma, ci vuole coraggio per affrontare il presente, e mettere al mondo due anime in più in un contesto come questo allegando l’annuncio a un servizio fotografico coi controcoglioni è un’ottima iniezione di fiducia per tutti noialtri miseri mortali.



La notizia ha preso un po’ il mondo di sorpresa, e l’effetto dell’euforia generale è palese se si pensa che la foto con cui Bey ha annunciato la cosa è diventata in zero due l’immagine con più like della storia di Instagram. Ma se fossimo stati tutti un attimo più attenti a quello che succedeva su Twitter saremmo stati perfettamente preparati all’arrivo dei fratellini di Blue Ivy. E ai disastri politici che ci fanno prendere tanto male ultimamente.



Come riporta il Guardian, c’è un account su Twitter—@BeyonceFan666—che, da qualche tempo a questa parte, sta predicendo il futuro con una precisione allarmante. Il tweet qua sotto risale al 28 gennaio.

E uno dice, ok. Magari è davvero un’amica di Beyoncé, o qualcosa di simile. Ma poi c’è quest’altro tweet, che risale al 22 luglio 2016.

Videos by VICE

Quindi: a luglio 2016, @beyoncefan666 aveva beccato perfettamente mese e anno dell’annuncio. Bene. E uno dice, è culo? È un caso? Chissà, ma intanto la nostra amica/il nostro amico ha predetto anche il risultato del referendum su Brexit beccando anche l’esatta percentuale di chi avrebbe votato leave, oltre che la vittoria di Trump. Insomma, sui risultati era cinquanta e cinquanta, ma la percentuale esatta era un po’ più dura.

A questo punto non so bene se definire @BeyonceFan666 il nuovo Nostradamus, ma il fatto che ha un bel 666 nel nome non mi fa sperare bene per il futuro del mondo. Pronti a salutare Satana come nostro signore onnipotente? Io rispolvero le mie magliette degli Slayer, per sicurezza.



Segui Noisey su Facebook e Twitter.



Altro su Noisey:



Insomma, pare che il concerto di Beyoncé abbia fatto schifo



Donald Trump sostiene di avere un pubblico più numeroso di Beyoncè, ma non è vero



Lo strano caso di Scaruffi nel disco di Beyoncé