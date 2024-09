Se hai paura dei parassiti del cervello, non guardare queste GIF

Fluidi invasivi che fanno pensare a Venom di Spiderman si contorcono su delle facce umane in 3D nella nuova serie dell’artista ceco Adam Pizurny, Cobweb Heads. Membro del Glitch Artists Collective, Pizurny distorce la forma umana per estendere i confini del riconoscibile.

Pizurny crea una sostanza viscida che minaccia la bocca, gli occhi e le orecchie delle sue vittime digitali con un software sviluppato in collaborazione con il GIF artist non-vedente George Redhawk. La sola vista della sostanza che penetra la loro testa è repulsiva in un modo che attinge alla paura istintiva di un qualcosa che ci attacca dall’interno. Il fluido è nero nella maggior parte delle immagini, a parte una rossa e bianca realizzata in collaborazione con Felix Rosthschild, “Sono state realizzate utilizzando tre software combinati,” ha raccontato Pizurny a The Creators Project. “WorldMachine per la texture delle vene, Plotagraph—sviluppato in collaborazione con Redhawk—per animarle, e Blender per il rendering. Sto ancora cercando di scoprire cosa si possa fare con questa tecnica.”

Mentre i loop di Redhawk comunicano la sua cecità, Pizurny cerca di tenere alta l’attenzione con i suoi esperimenti con le scansioni 3D delle parti umane che scarica da internet. “La mia poetica è una continua esplorazione della percezione umana in sé,” spiega. Guardate l’intera serie qui sotto.

Adam Pizurny x Felix Rothschild

Per vedere altre opere di Adam Pizurny seguitelo su Instagram e Facebook.