Questo aereo ipersonico cinese collegherà Pechino a New York in 2 ore

I-Plane è un aereo ipersonico che potrebbe — in via teorica — raggiungere una velocità compresa tra Mach 5 e Mach 7, cioè tra i 6.100 e i 8.600 km/h. Il velivolo è stato testato di recente in una galleria del vento da un team di ricercatori della Chinese Academy of Science di Pechino. I ricercatori ritengono che sarebbe possibile collegare Pechino a New York in un paio di ore, contro le 14 di volo di linea attuale più veloce.



Il nome del velivolo sperimentale deriva dal fatto che, se visto in sezione, assomiglia a una “I” maiuscola. L’aereo ha due paia di ali, quelle superiori a delta e quella inferiori a freccia inversa, per fornire una maggiore portanza — cioè la capacità di staccarsi dal suolo più facilmente in rapporto al peso. Grazie al posizionamento delle ali, l’aereo riduce gli effetti collaterali del boom sonico con una maggiore stabilità nei confronti delle onde d’urto provocate dal superamento della barriera del suono, che causano turbolenze e resistenza aerodinamica.

Durante i test, I-Plane è stato investito da getti d’aria a Mach 7 dimostrando bassa resistenza all’aria e una grande portanza. I risultati dell’esperimento sono stati pubblicato sulla rivista di settore Science China Physics, Mechanics & Astronomy. Parte del progetto comprende lo sviluppo della galleria del vento più potente del mondo, che genererà velocità fino a Mach 36, oltre i 44.400 km/h.

Un’immagine dello studio sulla resistenza del doppio paio di ali.

Per raggiungere queste velocità, I-Plane potrà trasportare solo 50 passeggeri o 5 tonnellate di materiali, ovvero un quarto della capacità di un Boeing 737. I suoi propulsori sfruttano turbo-fan per le basse velocità e lo scramjet per il volo ipersonico — la configurazione prende il nome di turbo-aided rocket-augmented ram/scramjet engine (TRRE) e dovrebbe essere pronta dal 2025.

L’aereo potrebbe essere sfruttato anche come sistema di lancio spaziale riutilizzabile, per cui lancerebbe i razzi nella stratosfera durante un volo ipersonico; a preoccupare, invece, è l’ipotesi che possa essere riutilizzato come bombardiere pesante ipersonico.

