La vodka più pura del mondo è fatta di nuvole

Quando ancora uscivo praticamente tutte le sere – a ben guardare mi chiedo ancora come sia sopravvissuto a quegli anni – il must era vodka lemon se avevi due lire in tasca.



Beh, da oggi scansati vodka lemon, perché è arrivata Aermoor Vodka, la più pura che esista al mondo, almeno a giudicare dai pay off aziendali.

Hilton Head è una piccola isola della Carolina del Sud che affaccia sull’Oceano Atlantico e, con quella foschia malinconica e bellissima, sembra uscita direttamente dalla penna di Stephen King. È qui che Joe Fenten ha fondato la Hilton Head Distillery puntando tutto sulla sua vodka a impatto quasi zero: ogni goccia d’acqua nella bottiglia, infatti, è letteralmente fatta con le nuvole.

Joe ha pensato bene di progettare, costruire e piazzare una macchina fuori dalla distilleria in grado di catturare l’umidità dell’isola e trasformarla in acqua. Un ingegnere che abita su un isolotto dimenticato da Dio dovrà pur inventarsi qualcosa. L’ha fatto mentre era a pesca, guardando affascinato i banchi di nebbia bassi che gli passavano davanti. Funziona così: la foschia entra, la macchina distilla e filtra per 50 volte, rilasciando alla fine l’acqua più limpida che possiate immaginare.

Un paio d’anni fa, una distilleria di San Francisco ha messo sul mercato una vodka fatta nello stesso modo in edizione limitata: la Fog Point, con la nebbia della città californiana.

Con la crisi dell’acqua che divampa tanto da rischiare di lasciare all’asciutto città come Pechino, trasformare la foschia è la soluzione più ecologica che esista. Certo, per tirarne fuori a sufficienza ce ne vuole parecchia, per cui pregate che a Hilton Head Island gli abitanti non riescano a vedere a più di due centimetri dal proprio naso.

“Finchè nell’aria c’è umidità, siamo in grado di produrre vodka più di qualsiasi altra distilleria” ha detto il fondatore Joe Fenten “L’acqua che ne viene fuori è molto meno acida e questo crea un gusto morbidissimo che ne aumenta al massimo la bevibilità. Sarebbe fantastico se riuscissimo a ottenerne di più, in modo da poterla distribuire agli abitanti dell’Isola, visto che qui scarseggia”.

Quindi, se siete amanti della vodka (e vorrei proprio sapere chi non lo è), ora sapete che il massimo non è più la Grey Goose ghiacciata. Quella lasciatela a Gordon Gekko.

Con la Aermoor il limite non è nemmeno più nemmeno il cielo, sono le stelle.

Almeno finché non useranno anche quelle per creare etanolo.