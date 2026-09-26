Africa Skate costruisce un’industria dello skateboard in Africa

Lo skateboard in Africa ha smesso da tempo di essere una nicchia. Scene locali stanno emergendo in sempre più città, vengono costruiti skatepark e una nuova generazione di skater sta crescendo. Tuttavia, gran parte delle attrezzature e del supporto proviene ancora dall’estero. Questo ostacola la crescita dello sport, nonostante lo skateboard offra così tante opportunità ai giovani africani.

Africa Skate vuole cambiare questa situazione. L’organizzazione nasce dall’iniziativa etiope Ethiopia Skate, fondata da Abenezer Temesgen. Insieme a Robel Yohannes e Arsema Thomas, sta lavorando alla creazione di una rete di comunità di skateboarder in tutta l’Africa. L’obiettivo non è solo quello di avvicinare più persone allo skateboard, ma di costruire un’industria completa attorno a questo sport.

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La storia è iniziata oltre dieci anni fa in Etiopia. Quello che è cominciato con un solo skateboard e un piccolo gruppo di skater entusiasti si è rapidamente trasformato in un’iniziativa più ampia. Utilizzando il cemento recuperato da un cantiere, hanno costruito la loro prima rampa, creando un luogo dove i giovani potevano incontrarsi e condividere la loro passione per lo skateboard. Da allora, Ethiopia Skate ha svolto un ruolo significativo nella crescita della cultura dello skateboard nel paese. L’iniziativa ha contribuito allo sviluppo di sette skatepark, distribuiti in diverse zone dell’Etiopia. Questo ha creato non solo nuovi spazi per praticare lo skateboard, ma anche luoghi di incontro dove i giovani si ritrovano e diventano parte di una comunità.

L’organizzazione collabora con le autorità locali in questo progetto. I comuni hanno fornito materiali come cemento, ghiaia e ferro e hanno commissionato la costruzione di skatepark in città come Addis Abeba, Konso e Awasa. Con Africa Skate, i fondatori puntano ora ad estendere questo approccio ad altri paesi, costruendo così, passo dopo passo, una rete di skateboard solida e indipendente in tutta l’Africa.

Lo skateboard come trampolino di lancio

Per i fondatori di Africa Skate, lo skateboard è molto più di uno sport. È un modo per raggiungere i giovani, metterli in contatto tra loro e permettere loro di entrare a far parte di una comunità. In questo ambiente, i giovani sono incoraggiati a scoprire nuove abilità e si creano opportunità nei campi dell’istruzione e del lavoro.

Ad esempio, Africa Skate organizza workshop di fotografia, grafica, pittura, cinema, recitazione e produzione musicale. Alcuni skater contribuiscono anche alla costruzione di nuovi skatepark. In questo modo, i giovani non solo imparano nuove competenze, ma hanno anche la possibilità di contribuire attivamente alla comunità che si sta formando attorno allo skateboard.

Secondo Yohannes, queste opportunità sono radicate in ciò che lo skateboard insegna naturalmente. “Tutti nello skatepark ricevono consigli da qualcun altro che osserva. C’è un vero senso di solidarietà”, afferma.

Inoltre, lo skateboard sviluppa la resilienza. Uccide l’ego, perché appena cadi, devi rialzarti. E una volta che hai eseguito un trick, potrebbe non funzionare la volta successiva. Bisogna accontentarsi di quello che si ha.

Secondo Yohannes, queste abilità possono tornare utili anche al di fuori dello skatepark. Crede che la capacità di adattarsi, perseverare e lavorare con risorse limitate sia uno dei motivi per cui tanti skater finiscono per lavorare in settori creativi in ​​età adulta.

L’obiettivo di Africa Skate è quindi quello di utilizzare lo skateboard come percorso verso il mondo del lavoro, piuttosto che considerarlo semplicemente un hobby. Le ambizioni dell’organizzazione vanno ben oltre la formazione di skater professionisti. Africa Skate vuole che i giovani skater siano in grado di costruire una carriera basata sulle competenze che sviluppano attraverso lo skateboard.

Il talento c’è già

Ma prima che lo skateboard possa diventare una carriera realistica, è necessario che questo sport diventi più accessibile in tutto il continente.

In alcune città africane non ci sono nemmeno negozi di skateboard. Spesso le tavole e le altre attrezzature devono essere importate, con conseguenti dazi doganali e altre spese di importazione. Uno skateboard costa in media dai 70 ai 100 dollari.

Costruire una carriera professionale è ancora più complicato. Ci sono relativamente poche competizioni distribuite su tutto il continente e viaggiare attraverso l’Africa è estremamente costoso e inaccessibile allo skater medio.

Chi vuole competere a livello intercontinentale e accumulare punti per la classifica deve viaggiare ancora più lontano. Biglietti aerei, alloggio e restrizioni sui visti possono rapidamente rendere una competizione del genere accessibile solo a un numero ristretto di skater.

Il risultato è che l’Africa rimane sottorappresentata a livello internazionale, nonostante la presenza di talenti.

“Il talento c’è eccome”, afferma Thomas. “Semplicemente non abbiamo le infrastrutture e le risorse, sotto forma di skateboard e attrezzature.”

Africa Skate vuole quindi organizzare più competizioni in Africa e supportare gli skater partecipanti con le spese di viaggio e alloggio. Al contempo, l’organizzazione sta stringendo contatti con le comunità di skater in Kenya, Nigeria, Sudafrica, Madagascar e Uganda.

Meno dipendente dagli aiuti esteri

I progetti di Africa Skate rappresentano anche una risposta al modo in cui le organizzazioni internazionali hanno investito finora nelle scene skate africane.

Secondo Thomas, le organizzazioni straniere hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo della scena skate etiope. Ma, a suo dire, costruire uno skatepark e poi andarsene non garantisce automaticamente una scena skate sostenibile.

“A volte c’è ignoranza e un complesso del salvatore bianco”, afferma.

Il suo punto non è che il supporto internazionale sia indesiderabile. Il problema è che le organizzazioni internazionali a volte propongono soluzioni senza prima ascoltare la comunità locale.

Costruire uno skatepark sembra una buona idea, ma chi se ne occupa della manutenzione? Il design è adatto alla città? È accessibile?

Africa Skate promuove il controllo locale. Non si tratta di copiare un modello europeo in Africa, ma di sviluppare soluzioni che nascano dalla comunità locale stessa.

Un altro esempio che cita sono gli skateboard donati. Una tavola usata intensamente può rompersi in un mese. Se poi è necessario importarne una nuova dall’estero, la scena locale rimane dipendente da nuove donazioni. Invece di inviare attrezzature che potrebbero rompersi o non essere sostituibili, desiderano investimenti per rafforzare le infrastrutture e la produzione locali. Africa Skate sta quindi valutando la possibilità di produrre skateboard in Etiopia e sta collaborando con partner istituzionali per definire i requisiti necessari. La produzione locale dovrebbe, in ultima analisi, porre fine a questa dipendenza.

Inoltre, questo settore deve ampliarsi oltre la semplice produzione.

L’organizzazione sta anche esplorando la possibilità di aprire negozi e spazi di accoglienza accanto agli skatepark, come caffè e negozi di skateboard dove gli skater possano lavorare e imparare nuove abilità allo stesso tempo. Yohannes e Thomas lo definiscono un

“approccio a 360 gradi”: un ecosistema in cui le diverse componenti della cultura dello skateboard si rafforzano a vicenda.

Mantieni la scena locale

La proprietà locale è fondamentale per questa idea.

Ethiopia Skate ha mantenuto gli skatepark accessibili gratuitamente, nonostante i costi di manutenzione. L’organizzazione ritiene che l’accesso gratuito sia importante per rendere lo skateboard parte integrante della comunità locale.

Questo si riflette anche nel design dei parchi. L’arte e i nomi rispecchiano l’ambiente locale, anziché imitare un tipico skatepark occidentale.

Secondo Thomas, gli skatepark rivelano qualcosa delle città africane che spesso sfugge ai media occidentali. Le città africane non sono un monolitico scenario di povertà e problemi. Sono luoghi in cui i giovani creano cultura, si appropriano di spazi e costruiscono nuove comunità. Gli skatepark svolgono un ruolo importante in questo processo.

Da Addis Abeba al resto dell’Africa

Dall’Etiopia, Africa Skate punta ora a raggiungere il resto del continente. Addis Abeba gioca un ruolo centrale in questo. In quanto capitale diplomatica dell’Africa, la città offre l’opportunità di stabilire contatti con governi e ministeri dello sport di altri paesi.

L’obiettivo a lungo termine è dare agli skater africani la possibilità di competere ai massimi livelli, anche ai Giochi Olimpici. Ma prima che ciò sia possibile, è necessario predisporre le infrastrutture di base: luoghi di allenamento, attrezzature, allenatori e giudici, e competizioni che non richiedano viaggi dall’altra parte del mondo.

Il primo passo importante è l’Africa Skate Cup, che si terrà ad Addis Abeba dal 13 al 16 gennaio 2027. L’evento ha lo scopo di riunire skater provenienti da diversi paesi africani e dare maggiore visibilità al panorama dello skate continentale. È anche il primo grande progetto con cui Africa Skate vuole attirare l’attenzione internazionale sui suoi piani più ampi.

Per i fondatori di Africa Skate, la questione non è se in Africa ci siano abbastanza talenti nello skateboard, ma se ai giovani vengano date le opportunità di fare qualcosa di concreto con questo talento.

Crediti fotografici: Bamalak Tesfa e Ruel Fissiha