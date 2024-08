Guardati invecchiare, decomporti e morire in 20 secondi con questa comoda app

Di recente, ho compito 30 anni. A dispetto dall’impressione che ho dato ai miei coinquilini il giorno del mio compleanno, invecchiare non è una cosa che mi spaventa davvero. Forse perché — nel profondo — sento che la mia personalità sboccerà appieno solo quando sarò un’adorabile nonnina che fa i soldi vendendo biscotti all’erba nel proprio quartiere. La mia età dell’oro deve ancora arrivare, insomma, e per questo saluto con gaudio ogni anno che mi porta più vicina alla meta.

Ora, un’applicazione browser chiamata (senza tanti giri di parole) “Age 2 Death“, appena pubblicata sul portale di applicazioni Glitch, mi ha permesso di compiere un elegante fast forward dei prossimi decenni — per vedere non solo come sarò in terza età, ma anche come sarò in quella piacevole fase di pura decomposizione che le moderne tecnologie di conservazione dei cadaveri ci negano da tempo.

My student Lingdong Huang just published "age2death", a mirror with which you can watch yourself aging to death. Try it out online at @glitch, give it a few seconds: https://t.co/fj63785Lux pic.twitter.com/vX4NRbHLoa — Golan Levin (@golan) February 4, 2019

L’applicazione è stata realizzata da Lingdong Huang — studente nel laboratorio Frank-Ratchye STUDIO for Creative Inquiry della Carnegie Mellon University, a Pittsburgh, Pennsylvania — e usa una tecnologia di riconoscimento facciale per prendere le misure sul volto del soggetto e procedere con la trasformazione in tempo reale in orrendo cadavere. Sì, fondamentalmente funziona come i filtri carini di Instagram e Snapchat, ma è molto più macabra — a un certo punto si staccano pezzi di pelle e cadono tipo coriandoli dal naso — e quindi per forza più soddisfacente. Bonus: provate a spegnere la luce per effetto finale massimizzato.

C’è qualcosa di molto liberatorio nel vedersi invecchiare fino alla morte in meno di 20 secondi, devo dire. Certo, c’è anche qualcosa di fantozziano nel vedersi invecchiare fino alla morte senza muoversi dalla stessa sedia in ufficio, ma ok.





Infine, i bug di un’app del genere hanno un fascino spiritato che non va sottovalutato.



Provateci voi stessi per credere.