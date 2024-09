Dopo l’ultimo aggiornamento puoi dare una seconda chanche a ‘No Man’s Sky’

Dopo il lancio burrascoso dello scorso agosto, Hello Games, la casa di produzione di No Man’s Sky, ha rotto il silenzio, svelando un aggiornamento importante. L’update introduce alcuni cambiamenti radicali al gioco dell’esplorazione spaziale infinita che riguardano sia il modo di giocare sia le cose da fare.

Il Foundation Update (versione 1.1), com’è stato chiamato, permette ai giocatori di lasciare più di un segno nell’universo costruendo una base personale e comprando una grande nave-cargo spaziale. Entrambe possono essere modificate in modo manuale, adattandosi ai gusti e ai bisogni dei giocatori, aiutandoli, così, a esplorare l’universo infinito in modo più agevole e offrendo più spazio per conservare e gestire le risorse.

In pratica, mentre la versione originale del gioco consentiva al giocatore di configurare la sua esperienza e il suo progresso solo con l’aggiornamento della tuta spaziale e con piccole navi, il Foundation Update aggiunge altri due livelli che non solo danno più cose da fare ma permettono anche di girare nell’universo e di raccogliere risorse più facilmente.

È sostanzialmente lo stesso gioco, quindi se l’idea di sbarcare su pianeti generati in modo casuale che sono, in fin dei conti, non molto diversi l’uno dall’altro, non vi sembra così allettante, l’aggiornamento non cambierà niente. Invece, se la semplice ripetizione di approdare su un pianeta, collezionare risorse, aumentare la vostra merce, e tornare indietro per ripercorrere il ciclo per voi è divertente, il Foundation Update rende quel ciclo più profondo e più interessante.

Ci sono abbastanza dettagli nel trailer del Foundation Update, analizziamo dunque le parti di rilievo:

Ora No Man’s Sky ha tre modalità di gioco: Normal: questa è la versione originale del gioco che conoscete già. Creative: permette ai giocatori di creare ed esplorare l’universo senza alcun limite (probabilmente non avrete bisogno di risorse per viaggiare o preoccuparvi tutto il tempo di essere risucchiati nel cielo). Survival: testerà la resistenza dei giocatori. Non è chiaro cosa significhi, ma immagino che sia un infinito normal mode, forse con qualche altra regola più impegnativa.

Ora i giocatori utilizzano equipaggiamento e costruiscono punti di riferimento.

I giocatori possono, inoltre, costruire device automatici per l’estrazione mineraria. Invece di puntare lo strumento di estrazione alla roccia per qualche minuto, collocano semplicemente il bot su di essa.

Ci sono più risorse da raccogliere, e risorse che troverete soltanto in specifici biomi. Questo punto affronta una delle lamentele più comuni: non importa come apparivano diversi i pianeti, tutti offrivano di base le stesse risorse, così le differenze sembravano superficiali. Adesso, pianeti diversi offrono davvero benefici differenti.

Ci saranno pianeti completamente morti: nessuna riserva e nessuna costruzione in cui potrete incontrare gli alieni e cose del genere.

Nuovi cambiamenti all’interfaccia utente, che includono un menu di accesso veloce e risorse cumulabili. GRAZIE A DIO. Non si poteva accumulare più di una certa quantità di carbone o di cellule di curvatura artificiali poiché il vostro spazio nell’inventario era limitato. Era frustante e inutile, quindi sono felice che questo punto sia stato affrontato.

Gli algoritmi per i terreni (in altre parole, la matematica che ha generato in modo casuale la forma di un pianeta) sono stati cambiati per creare più pianeti interessanti. Dovrò vedere quest’ultimo punto nel gioco per crederci.

I giocatori possono rivendicare un pianeta come casa e creare un avamposto. Il video mostra un giocatore che espande la base attraverso una prospettiva in prima persona, non blocco per blocco come in Minecraft, ma aggiungendo unità prefabbricate allo spazio chiuso. I giocatori possono coltivarvi le loro piante, reclutare alieni che stanno nel loro avamposto, e teletrasportarsi alla base in qualsiasi momento.

Comprare navi-cargo interstellari. Sarete in grado di inviare alla nave-cargo le risorse che raccogliete su un pianeta, poi di trasferirne grandi quantità ai sistemi dove i prezzi sono più a vostro favore. Potrete incrementare lo spazio della stiva, aumentare l’equipaggio, e creare più ABS (sistemi antibloccaggio, da ‘anti-lock braking system’) dove aggiungere i materiali, come nella base. L’interno della nave-cargo può essere modificato al pari della base.

Qualche aggiornamento grafico minore sulla risoluzione dei movimenti e un anti-aliasing migliore.

Il trailer dipinge tutti questi aspetti in modo molto promettente. Mi ha fatto riflettere, e la voglia di giocare a No Man’s Sky mi è tornata dopo mesi. Comunque, è importante ricordare che la ragione per cui No Man’s Sky ha scatenato critiche al vetriolo da parte dei giocatori è che non ha rispettato le promesse. Quindi meglio non eccitarsi troppo.

Hello Games ha detto che il Foundation update è soltanto il primo aggiornamento di molti che lo seguiranno. Perlomeno, sembra che Hello Games si stia, senza dubbio, impegnando a migliorare No Man’s Sky nel futuro immediato.