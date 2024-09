Il nuovo EP di Aghnie fluttua tra la discoteca e il cielo

Aghnie è un producer georgiano che abbiamo già ospitato con un mix l’anno scorso. La sua musica abita uno spazio a metà tra la discoteca e la trasmissione aliena, in cui atmosfere R&B digitalizzate vengono interrotte da interferenze che ne increspano la lucida superficie. I suoni si muovono tra bordoni di synth, beat che risuonano nel vuoto, momenti di tribalismo con flauti e tamburi che dipingono foreste di colori impossibili, e trasmissioni distorte da uno Sputnik del 2057. Inserendosi nel contesto della nuova elettronica ibrida di questi anni, il producer di Tbilisi riesce a creare un suono biodigitale sposando suggestioni tradizionali con luccichii ultra-tecnologici senza mai lasciarsi risucchiare dal cliché distopico ma, anzi, mantenendo un’atmosfera esaltante da club.

Club Envy è il primo EP di Aghnie ed esce domani per Genot Centre in versione digitale e cassetta, ma potete ascoltarlo in anteprima qua sotto.

<a href=”https://genot.bandcamp.com/album/club-envy-ep”>Club Envy EP by Aghnie</a>

