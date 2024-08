Il comune di Agrigento ce l’ha con 50 Cent

Agrigento è una bella città nota nel mondo per la sua valle dei templi, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Crocevia di popoli e culture, è una delle tappe fisse per ogni turista che decide di oltrepassare lo stretto di Messina per farsi un giro in Sicilia. Ma tutto questo, a quanto sembra suggerire il sindaco Lello Firetto, potrebbe essere a repentaglio. E la colpa sarebbe di 50 Cent. E di SKY Italia.



Il fatto è che 50 Cent, dato che la sua carriera da rapper non sta andando particolarmente bene (tra bancarotte farlocche, dissing da parte di suo figlio e case che non lo erano), ha cominciato a occuparsi di televisione. È da qualche anno, infatti, che produce una serie TV intitolata Power, trasmessa dal canale statunitense Starz. La trama segue le vicende di tale “Ghost” nella malavita di New York City. E fin qua tutto bene, se non fosse che in alcuni episodi che verranno trasmessi a breve da SKY Italia compare un locale chiamato “Agrigento”, con tanto di logo ufficiale della città, usato come copertura da alcuni mafiosi.



Come riporta il Grandangolo di Agrigento, un giornale locale, il sindaco Lello Firetto ha dichiarato:

Si tratta di uno svarione incomprensibile. Si utilizza il nome della città e il logo del nostro comune facendone un uso deteriore con grave nocumento all’immagine della città.

Dettagli ulteriori vengono dati dall’ANSA, che scrive:

Firetto, avendo appreso della programmazione anche in Italia, su Sky Atlantic, ha incaricato l’ufficio legale del Comune di procedere nei confronti del produttore e delle televisioni, per far bloccare la messa in onda della serie.

Ricapitolando, il signor Calogero Firetto detto Lillo vuole impedire a un network internazionale di trasmettere una serie TV di successo perché crede nella correttezza dell’equazione “locale che si chiama come la mia città + mafiosi = diffamazione”. E quindi usa parole come “deteriore” e “nocumento” per esprimere il suo sdegno, e contatta le autorità competenti perché facciano qualcosa per impedire che il buon nome di Agrigento venga sporcato da questa terribile macchia la cui esistenza è stata permessa dagli investimenti di 50 Cent. Vi aggiorneremo se ci saranno sviluppi su questo splendido cortocircuito.

