Questo airbag per lo smartphone ti salverà la vita

Nelle ultime ore, internet è mezzo impazzito per il prototipo di una cover per smartphone che aziona delle mole-paracadute quando il telefono cade. Se hai mai provato quell’attimo di orrore e panico nel guardare il tuo telefono precipitare al suolo come se avessi lo slow-mo integrato agli occhi — in altre parole: se sei un essere umano —, questa cosa potrebbe interessarti.

La cover è stata progettata da Philip Frenzel, uno studente di ingegneria dell’Università di Aalen in Germania, dopo quattro anni di lavoro. Frenzel ha concepito il design dopo aver spaccato malamente lo schermo di più di un telefono, ha raccontato al canale Südwestrundfunk. Le braccia flessibili sono nascoste all’interno di ogni angolo della cover e si attivano solo quando i piccoli sensori al loro interno capiscono che il telefono è in caduta libera.

Non so bene perché nessuno ci abbia mai pensato prima, ma la genialità del progetto non ha tardato a ricevere attenzione. Frenzel è stato di recente premiato per il suo lavoro eccezionale nel campo della meccatronica dalla German Society for Mechatronics. Ora, dobbiamo solo aspettare il lancio del Kickstarter — poi anche il resto di noi disgraziati con le mani di burro potrà avere una cover-paracadute tutta per sé.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.