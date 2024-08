Aiuta questo tizio a comprarsi un iPhone X comprando un pixel del suo lockscreen

Ok, oggi è il Black Friday — il quarto venerdì di novembre in cui la maggior parte dei negozi online o meno applicano sconti consistenti sulle proprie merci. I principali sindacati italiani hanno indetto uno sciopero per i lavoratori della sede di Castel San Giovanni (Piacenza) di Amazon.

Ma c’è chi dal lato dei consumatori non intende rinunciare all’opportunità di prendere parte a questa tradizione consumistica: si tratta di tale Moritz Kobrna, un programmatore di Vienna. A quante pare, Kobrna non ha così tanti liquidi per comprarsi un iPhone X ma ha deciso che questo non sarà un problema per lui.

Così, ha messo online una campagna di crowdfunding o forse sarebbe meglio definirla uno scambio commerciale equo. Ecco la sua offerta: potete comprare per 0,0007 dollari — cioè 0,000588299562 euro — un pixel del lockscreen del suo futuro telefono. Le operazioni da compiere sono semplici: basta caricare una propria immagine sulla pagina dedicata al progetto, posizionarla sul lockscreen, effettuare il pagamento online e poi avvisare i propri amici dell’autentico affarone portato a termine durante questo Black Friday.

🚨📣 Here is my special Black Friday Deal for you 🏷 I offer you to buy 1 pixel of my future iPhone X's lockscreen for just 0.0007 USD 💵 https://t.co/diI9BDzANp cc @levelsio @andreasklinger @rrhoover @Nivo0o0 @maxstoiber @i_am_fabs @ProductHunt — Moritz (@neuling2k) November 24, 2017

L’immagine risultante dalla somma di tutte quelle caricate dagli utenti verrà resa liberamente scaricabile. Moritz promette di restituire tutti i soldi ricevuti nel caso in cui non dovesse riuscire a vendere almeno il 70% dei pixel. Il programmatore terrà aggiornati tutti sullo sviluppo del progetto tramite il suo profilo Twitter.

Non sono un grande fan del Black Friday, tanto che, questa sera, spenderò tutti i soldi che non posso investire in acquisti su Amazon — tipo questo modello di Alexa che monitora quanto alcool bevi — in alcool che berrò senza essere tracciato proprio da nessuno. Tuttavia, credo che valga la pena di premiare la faccia tosta di Moritz. In fondo, sono solo 0,000588299562 euro.

