Foto da Al Madam, la città ‘infestata’ nel deserto di Dubai

“Ho scoperto questo posto online, googlando qualcosa del tipo, ‘Cose da vedere a Dubai’,” mi spiega Jason, un inglese attualmente residente negli Emirati. Il luogo in questione è Al Madam, un paesino abbandonato che fa parte di un’omonima cittadina a un’ora da Dubai.

Costruito nel 1975, Al Madam ha solo 12 case e una moschea, ma è immerso in un’atmosfera misteriosa, visto che è stato improvvisamente abbandonato dai residenti solo dieci anni dopo la costruzione e lasciato in balia del deserto.

“Ne ho parlato con alcuni amici del posto, che però non vogliono visitarlo a causa degli spiriti che lo abiterebbero,” racconta Jason. “La notizia mi ha spinto ancora di più a cercare di soddisfare la mia curiosità. Ogni tanto riesco a percepire una presenza, ma potrebbe benissimo essere la mia immaginazione.”

“Dopo che le persone residenti nel paesino se ne sono andate hanno cominciato a circolare moltissime voci relative a eventi soprannaturali. C’era chi riteneva che qui avessero preso dimora i jinn, spiriti malvagi del mondo arabo, e che fossero stati proprio loro a cacciare la gente del posto. Altri racconti incolpano direttamente Umm Al Duwais, una jinn importantissima per il folklore degli Emirati, che si dice possieda occhi di gatto e lame al posto delle mani.”

Nel 2018, la Sharjah Art Foundation ha provato a far chiarezza sui misteri che circondano Al Madam e la sua storia. I risultati della ricerca non sono stati resi pubblici, ma sono stati utilizzati per un documentario del 2019, The Landing.

Sfortunatamente, tutte le persone che un tempo abitavano in quelle 12 case sono ora irreperibili. Secondo alcune testimonianze di chi vive nelle zone circostanti, tuttavia, il paese era stato costruito in quello che un tempo era stato il sito di un accampamento beduino.

Le abitazioni rientravano in un tentativo di alloggiamento delle tribù nomadi, durante la spinta nazionale verso la modernizzazione. Nessuno sa cos’abbia spinto davvero la gente del posto ad andarsene, ma la maggior parte ha poi preso domicilio in altri distretti di Al Madam in un periodo compreso tra il 1982 e il 1985.

La spiegazione più logica è che la causa sia da attribuire alle numerose e consistenti tempeste di sabbia. “Ogni volta che se ne presentava una, colpiva la zona con straordinaria durezza,” ha raccontato un uomo intervistato nel 2018 dalla Sharjah Art Foundation. “Quando ce ne siamo andati, i raccoglitori di rottami sono venuti di notte a rubare porte e qualsiasi oggetto di metallo su cui potessero mettere le mani. Hanno persino svuotato la moschea.”

Quando ha cominciato a circolare la teoria dei jinn? “Non ne ho idea,” spiega un’altra persona del posto, sempre nell’intervista del 2018. “La gente scatta foto e poi si inventa storie. Non c’è da sorprendersi se poi qualcuno ha cominciato a dire che il posto era infestato.”

Noorhan gestisce un garage in una zona poco distante da Al Madam e sostiene che il turismo qui abbia davvero preso piede solo cinque o sei anni fa. Più o meno in quel momento una youtuber è venuta a fare un video e il contenuto è diventato virale. “Quando ha pubblicato i suoi post e i video con le storie di fantasmi, hanno cominciato tutti a visitare questo posto,” spiega Noorhan. “Prima di allora, non c’era nessuno.”

Prima di diventare virale, questo luogo era in effetti molto meno accessibile e solo la gente del posto veniva qui per godere della sua vista spettacolare. “Prima dell’industrializzazione di Dubai mancava persino la strada d’accesso,” ricorda. “La gente di qui veniva per rimanere due o tre giorni, di solito dal venerdì alla domenica. S’accampavano nel deserto e dormivano sui tetti.”

Secondo Noorhan, da circa cinque anni ormai le autorità stanno provando a bloccare l’accesso al sito, benché non ci sia alcuna barriera fisica ad ostacolare l’ingresso. “C’erano troppi turisti e viaggiatori che venivano qui a campeggiare, in gran parte dall’Europa,” racconta. “Persino ora, ci sono almeno dieci macchine ogni giorno.”

Da parte sua, l’organizzazione addetta al turismo della regione afferma che i turisti possono e devono tornare in visita. “Al momento non ci sono piani di sviluppo per Al Madam come sito e attrazione turistica, ma i turisti rimangono i benvenuti,” ha spiegato un portavoce alla CNN nel 2020.

Shahzai, proprietario di un’agenzia turistica ad Al Madam, ritiene che il paesino rappresenti una grande opportunità per l’imprenditoria del posto. Secondo lui, è nell’interesse di tutti preservarne i misteri. “Ci sono un sacco di articoli dedicati a questa città fantasma,” dichiara. “Buon per noi, così possiamo organizzare tour e visite. Siamo a soli dieci minuti di distanza.”

Shahzai dice di credere agli spiriti e incoraggia le persone che visiteranno il luogo a testare con mano. “Non vi faranno del male,” spiega. “Stanno lontani dagli esseri umani. Rimangono sempre in quei posti dove gli umani tendono a non andare.”

Nonostante viva nella zona da 22 anni, Shahzai non ha mai personalmente incontrato un jinn nel paesino. “Ho visto molte cose nella mia vita,” racconta, “ma non ad Al Madam; o non ancora. Posso però dirti questo: gli spiriti non ti diranno mai chi sono, o chi li ha mandati. Gli spiriti mentono.”

Correzione: in una versione precedente di questo articolo è stato scritto che le 12 persone residenti originariamente ad Al Madam fossero decedute. In realtà, non è semplicemente noto dove vivano al momento.

