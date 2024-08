Mi sono ubriacato con un alcol che promette di non darti hangover

Ero sveglio, con una sbornia terribile, e mi auguravo di aver bevuto tequila normale la sera prima. Altrimenti avrei dovuto dire a Dahl che il suo alcol-senza-hangover non funzionava.

OPPIL è un locale a Sydney, in Australia, che non è speciale per ciò che fa, ma per ciò che non fa. OPPIL sostiene infatti che i cocktail fatti da loro non ti provochino hangover—e suona troppo bello per essere vero. Ciò che va su deve andare giù e ciò che va giù deve tornare su e dritto dentro al gabinetto la mattina seguente: questa è la legge che governa l’universo.

Videos by VICE

Dunque, ho deciso di andarci di persona e scoprire la verità.

Dahl ha scoperto che alzando i livelli di antiossidanti nelle bevande alcoliche con estratto di uva concentrato, poteva aiutare il corpo a metabolizzare l’alcol.

Con mia grande gioia, OPPIL mi ha offerto due serate di bevute per metterli alla prova. Il piano era semplice: passare una sera a bere alcol normale e una a bere i cocktail del futuro, senza sapere, però, quale serata fosse quale—ma confidando che l’avrei capito la mattina dopo in base al mio stato fisico.

Colin Dahl è il fondatore di OPPIL. Ha studiato ingegneria e ci teneva che il nostro test fosse scientificamente affidabile, così mi ha fornito una busta sigillata con le informazioni sulle due serate, io ho firmato sull’esterno e l’abbiamo poi messa al sicuro.

La prima sera dovevo scegliere tra tre super alcolici: vodka, gin o tequila. Ho scelto la tequila, la bevanda internazionale del rimpianto. Dahl mi ha fatto un paio di domande di salute preliminari: quando è stata l’ultima volta che avevo mangiato, cosa avevo mangiato, quanto avevo dormito la notte prima e quanta acqua e quanta caffeina bevo durante il giorno.

Risolto il questionario, Dahl mi ha detto di iniziare a bere. Nel giro di un’ora e mezza, ho tracannato cinque cocktail per un totale di 225 ml di tequila. Un terzo di bottiglia di tequila non è magari la definizione di serata devastante, ma è comunque abbastanza per lasciare un segno il giorno dopo. Senza contare che io avevo passato il mese precedente in astemia assoluta.

Infatti, a quel punto ero già parecchio ubriaco, così ho lasciato il locale in cerca di un kebab e del mio letto.

Mi sono svegliato alle cinque del mattino con un mal di testa lancinante e la gola secchissima. Ho bevuto un po’ d’acqua e sono tornato nel letto, ma senza riuscire a dormire. Ero sveglio, con una sbornia terribile, e mi auguravo di aver bevuto tequila normale la sera prima. Altrimenti avrei dovuto dire a Dahl che il suo alcol-senza-hangover non funzionava.

Dahl ha avuto l’idea di un vino che non provoca hangover mentre lavorava a una cura per la rosacea, che è quel rossore che compare sul viso di alcune persone, e che può essere talvolta dovuto a una caratteristica ereditaria: la mancanza dell’enzima che smaltisce l’alcol, la aldeide deidrogenasi.

Dahl ha scoperto che alzando i livelli di antiossidanti nelle bevande alcoliche con estratto di uva concentrato, poteva aiutare il corpo a metabolizzare l’alcol. Provando questo nuovo alcolico personalmente, ha notato anche qualcos’altro: non aveva i classici sintomi della sbornia. Così, ha passato i tre anni successivi a perfezionare il processo per il mercato.

“Aggiungiamo un infuso di uva rossa,” spiega. “Sospettiamo che gli antiossidanti si trasferiscano, perché è l’unica cosa che può controbilanciare la tossicità dell’etanolo.”

Dahl mi spiega che crede che gli antiossidanti dell’uva neutralizzino i radicali liberi prodotti dal tuo fegato mentre l’alcol viene smaltito dal tuo corpo, portando a un annullamento della sbornia.

L’autore che parla con l’inventore Colin Dahl

Suona fin troppo semplice: butta un po’ di antiossidanti nell’alcol e—bam—niente hangover. Così gli ho chiesto perché non ci avesse pensato nessuno prima di lui e cosa succede quando il segreto è svelato e tutte le distillerie del mondo inizieranno a rubare la sua idea.

Dahl mi risponde che non gli importa e che non c’è molta innovazione nel mondo delle bevande oggi. “Spesso rido quando sento una certa marca di alcolici vantarsi di usare la stessa ricetta da 250 anni—non sono riusciti a inventarsi niente di meglio in 250 anni?”

Per quanto riguarda i rischi di plagio, “Sarei deluso se non succedesse,” dice. “Vogliamo cambiare il mondo, ma non dobbiamo per forza monopolizzare il mercato. Se altre aziende o brand iniziano a sviluppare questo tipo di prodotto, buon per loro.”

Il nostro secondo appuntamento era due giorni dopo rispetto al primo, per darmi il tempo di riprendermi del tutto. Sono arrivato al locale e abbiamo ripetuto il processo: questionario sulla mia salute prima, poi cinque cocktail. Margarita, tequila liscia, tequila tonic, old fashioned, margarita.

I drink sembravano un po’ più… densi? Avevano una consistenza tanninica che non avevo avvertito la volta prima, ma li ho scolati praticamente nello stesso lasso di tempo e poi sono rotolato fuori per il mio kebab della buonanotte.

La mattina dopo, i risultati erano chiari. Incredibilmente, stavo bene. Mi sono svegliato con calma e per un minuto non mi sono ricordato di aver bevuto cinque cocktail la sera prima. Mi sentivo completamente normale. Niente mal di testa, niente nausea, niente occhi che bruciano. Ero stanco, ma lo sono sempre, quindi non conta. Che storia era?

Ho chiamato Dahl e gli ho chiesto cosa aveva fatto. Mi sentivo strano, come se l’hangover fosse il modo che ha la natura di dirti che hai fatto una stupidaggine la sera prima—ma il mio corpo aveva smesso di parlarmi. Ho espresso a Dahl i miei dubbi.

“Se le aziende pensano di poter continuare a vendere alcol che provoca sbornie terribili, ho una sorpresa per loro,” dice. “Penso che sia il momento giusto perché la gente inizi a bere meglio.”

Dahl ha iniziato la sua conquista del mondo con un piccolo bar, per poter spiegare i benefici del suo alcol a chi lo beve. Su uno scaffale di negozio, dice, il prodotto finisce per perdersi. In un bar può spiegare come funziona e perché. Al momento, sta lavorando su alcune varianti da asporto, come i vini, i super alcolici e persino la birra.

Ero scettico all’inizio dell’esperimento, ma ora devo ammettere che mi ha convinto. La maggior parte delle persone ama bere, ma a nessun piace sopportare una sbornia. Se potessi bere questo alcol senza ripercussioni, perché bere altro?

Per un attimo, ho immaginato un futuro senza hangover e OPPIL come la Betlemme dei futuri devoti alla mixology. Non sappiamo se il mondo sia pronto per questo futuro senza conseguenze, ma ora che la verità è là fuori, possiamo solo metterci comodi e goderci lo spettacolo.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram