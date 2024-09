Alcune ragazze lesbiche ci dicono cosa c’è di irrealistico nel porno lesbo

Bastano 20 secondi di un qualsiasi porno lesbo per avere l’impressione che non c’è niente che le lesbiche amino più dei dildo e dello scissoring. Un sacco di scissoring. Ma queste sono fantasie elaborate e curate da uomini, e hanno poco a che fare con il vero sesso che fanno le vere persone all’interno della comunità LGBTIQ. Così ci siamo rivolti ad alcune ragazze lesbiche di Melbourne per scoprire cosa piace loro nell’intimità, e capire cosa c’è di falso nella stragrande maggioranza del porno lesbo.

Dora

VICE: Ciao Dora, qual è la differenza più grande tra il porno lesbo e il vero sesso tra lesbiche?

Dora: La differenza più grande è probabilmente quella relativa al livello di intimità. Il sesso per me è più delicato e non così aggressivo. Ma nel porno lesbo cercano solo di infilarsi dentro cose a vicenda, senza alcun tentativo di provacare piacere. Anche il sesso lesbo più spinto non è nemmeno lontanamente così aggressivo.

Puoi darmi un altro esempio di come è irrealistico?

Di irrealistico ci sono i volumi estremamente alti, il fatto che le due persone non si guardino, che si sbattano le rispettive vagine addosso. Non c’è nulla di intimo, mentre le ragazze di solito lo sono. Il modo in cui le donne vengono educate a dare voce ai loro sentimenti si traduce nel sesso e nella loro intimità.

Ti piace il porno lesbo?

No, è una fiera degli stereotipi per uomini eterosessuali. Dovrebbero prenderci in considerazione, rispettare noi e le nostre relazioni—ma invece di vedere due persone che si amano, vedono due lesbiche che fanno scissoring.

Capita che gli uomini mostrino un interesse per la tua vita sessuale che credi derivi dal porno lesbo?

Continuamente. Direi che circa il 50 percento degli uomini etero fa commenti sulla mia vita sessuale. Una volta ho parlato a un tizio di una mia relazione e mi ha chiesto immediatamente di squirting e scissoring. Non so come abbia potuto pensare che fosse opportuno. Se fossi una ragazza etero e lui mi avesse detto di avere un fidanzato non gli avrei mai chiesto se si faceva venire in faccia. La gente perpetua quest’immagine sessualizzata che credo sia irrispettosa.

Sally

VICE: Ciao Sally, qual è la differenza principale tra il porno lesbo e il sesso vero?

Sally: Le unghie lunghe e in generale quanto è surreale. Inoltre il porno lesbo è molto meno sensuale e la maggior parte delle volte le sue protagoniste sembrano disinteressate.



Quindi nella vita reale c’è molto più interesse nei confronti dell’altra persona, dici.

Lo spero, altrimenti c’è qualcosa che non va.



Perché secondo te ai ragazzi piace guardare il porno lesbo?

Perché le donne sono belle. E credo che il sesso tra donne sia anche molto idealizzato. Anche quando ero alle superiori c’era sempre qualche ragazzetto che voleva che mi baciassi con un’amica, o che diceva che ero lesbica perché “non avevo ancora provato il pisello giusto”.



Credi che abbia nulla a che fare con il fatto che ci sono due donne invece che una?

Sì, può essere, anche se alcune persone sono spaventate all’idea!



Cos’altro non è realistico nel porno lesbo?

Le unghie lunghe sono un’enorme problema. Tagliatele o rischi di far veramente male all’altra persona!



Cosa pensi del porno lesbo?

Credo che svaluti le nostre relazioni. Una volta per esempio ero a una festa, mi stavo baciando con la mia ragazza e un tizio è venuto e ci ha detto che lo trovava sexy, come se fosse stato per lui e non semplicemente perché stavamo insieme.



Liv

VICE: Ciao Liv, cosa ne pensi dello scissoring?

Liv: Credo che qualsiasi lesbica prima o poi lo abbia provato, ma non è molto utile. Per me non ha alcun senso.

Come credi sia diventato così comune nell’immaginario collettivo?

Credo che quando le persone etereo pensano al sesso pensano alla penetrazione, quindi se sostituisci un uomo con una donna lo scissoring è probabilmente la cosa più vicina alla penetrazione—se si esclude l’uso delle mani.

Credi che il porno lesbo sia realistico?

Il vero sesso tra lesbiche non è mai ritratto accuratamente nel porno lesbo, ha più a che fare con il modo in cui le persone pensano al sesso lesbo. Molto spesso si tratta solo di ragazze etero che recitano. Non è molto realistico, ma di nuovo, il porno è mai realistico?

Jess

VICE: Ti infastidisce il modo in cui il porno lesbo raffigura il sesso tra lesbiche?

Jess: No, non mi infastidisce ma non è quello il modo in cui due ragazze fanno sesso e non è per ragazze. Non è una cosa che mi piace. Si tratta sempre di due bambole con unghie lunghe che si sputano addosso. So che anche le donne lo guardano, ma è principalmente per uomini, da cui derivano la maggior parte dei soldi.

Cosa c’è di irrealistico?

Per me, il sesso ha a che fare con un legame emotivo tra due persone e non è così che funziona nel porno lesbo. Nel porno lesbo cercano di far raggiungere all’altra persona l’orgasmo in due secondi— nella realtà non succede mai. Andare a letto con una ragazza richiede lavoro.

Cosa lo renderebbe più realistico?

L’intimità, sta tutto lì. Se voglio guardare porno vado direttamente su Tumblr, è più intimo. Se nessuna ragazza ha mai visto il porno intimo, lo guardi. Le persone neanche si baciano nei porno.

Cosa hai da dire sullo scissoring?

Si tratta di un cliché, tutti presuppongono che perché sono lesbica lo faccio e io devo spiegare che non è vero. Tutta questa cosa dello scissoring non ha alcun senso.