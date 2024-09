Foto di bei momenti che tendiamo a dimenticare

Probabilmente non avete ancora sentito parlare di Alex Johnstone, ma ci teniamo a farvelo conoscere. Non parleremo di lui come del prossimo grande nome della fotografia mondiale, perché non sappiamo se lo sarà. Ma possiamo dire che è uno dei nostri fotografi preferiti perché le sue foto hanno qualcosa di speciale. Si capisce perfettamente quando una foto l’ha scattata lui, cosa rara da trovare in un emergente.

Alex ha appena compiuto 21 anni. È dell’ariete. Secondo Google questo dovrebbe renderlo un tipo ottimista e sincero, a cui piacciono i vestiti comodi. Inoltre è un tipo molto educato. Porta solo magliette troppo grandi, anche se è molto magro. Per cui a quanto pare astrology.com ci ha preso nel descriverlo. Per convincerlo a farsi intervistare ci è voluto un po’: il mese scorso era in Canada, poi è stato a Hong Kong. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Videos by VICE

VICE: Quando ha deciso che avresti fatto il fotografo?

Alex: Ho cominciato a fare foto in modo serio nel 2015, un paio di anni fa, ma direi che sono “un fotografo” da otto mesi circa—perché è da non più di otto mesi che sono fiero dei lavori che faccio. Mi è sempre venuto difficile dire a me stesso, “Faccio foto, quindi sono un fotografo.” Ancora oggi non mi sembra giusto, in un certo senso.

Ti fa paura il fatto di condividere I tuoi lavori con un pubblico?

Molto. Anche negli ultimi otto mesi, molte delle cose che di cui sono stato più fiero adesso le trovo terribili. Ma è una questione di evoluzione, credo, è un bene. Mi sto formando sempre di più, di recente sto comprando e studiando un sacco di libri.

Nel futuro ti vedi come un vecchio signore circondato da macchine fotografiche e libri, pile e pile di libri, e nessuno di questi con un dito di polvere?

Sì. Esatto. Ma anche se non succederà, farò foto per un bel po’ di tempo. Voglio semplicemente ricordarmi le cose. Quando ero ragazzo ho vissuto per cinque anni nel Regno Unito, poi ho avuto la possibilità di viaggiare in Africa e in Medio Oriente. Sono state queste esperienze a fare di me un fotografo: ho pensato che in molti di quei posti non sarei probabilmente più tornato. Ho pensato, “Se faccio delle foto, anche brutte, avrò qualcosa da guardare quando avrò cinquant’anni.” Quando non sarò più in grado di ricordare molti dettagli di quelle esperienze, potrò guardare le foto e ricordarmi cose.

Quindi alla base di tutto c’è una questione sentimentale.

Sì. Quando andiamo a farci i weekend fuori porta io e i miei amici ci portiamo dietro le macchine fotografiche. Ci ubriachiamo e alla fine nessuno si ricorda un cazzo. Ma almeno abbiamo le foto, e guardandole ci tornano in mente delle scene. Fa sempre bene ripensare al passato. Ho delle foto di una gita con un mio amico, di qualche anno fa; mi ero completamente dimenticato ogni dettaglio di quello che era successo. C’è una foto del mio amico, che aveva chiuso le chiavi della macchina dentro l’auto, costretto a rompere il finestrino per recuperarle.

Chi è il tuo soggetto preferito?

Il mio amico Max: ha personalità da vendere, si vede in ogni foto. È fantastico da fotografare. Sono davvero fortunato a essere circondato da persone così, da creativi.

Io penso che tu sia anche molto fortunato ad avere già un tuo stile come fotografo, qualcosa che ti distingue. Il colore verde oliva, ad esempio, è una cosa molto tua.

Un tempo saturavo tutte le foto, poi ho deciso che quel genere di cosa mi faceva schifo. Allora ho provato a fare un po’ di cose in bianco e nero e mi sono messo a fare tanta ricerca formale, a studiare altri fotografi. All’epoca mi piacevano molto le estetiche per così dire “militaresche”, roba camouflage e così via, così ho iniziato a incorporare quei toni nelle mie foto. Da lì il verde oliva. Lavoro molto sulle ombre e sui toni scuri.



Il tuo portfolio è molto ampio—ritratti, paesaggi, moda. Qual è il genere di fotografia con cui ti trovi più a tuo agio?

Probabilmente il ritratto, perché è da lì che ho iniziato. Be’, ho iniziato facendo ritratti ai miei amici. E sono abbastanza fortunato perché ho degli amici più grandi di me che mi hanno insegnato tutto quello che sanno, come il mio amico Jack Harries di Heavy Collective, che ultimamente mi ha influenzato molto con il suo lavoro documentaristico. Anche Ben Clement di Melbourne mi ha influenzato molto, soprattutto per quanto riguarda i ritratti. Avere loro ha aiutato molto.

Alex Johnstone fotografa un po’ di tutto. Vive a Sydney, in Australia. Seguilo su Instagram.