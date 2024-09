Milioni di persone credono a quello che dice questo complottista — compreso Trump

Alex Jones è da sempre uno dei più accesi supporter di Donald Trump.

È forse il più famoso e influente cospirazionista degli Stati Uniti. Ma la cosa preoccupante è che molto spesso lo stesso Trump sembra quasi pendere dalle sue labbra.



Videos by VICE

Jones conduce uno show radiofonico—”The Alex Jones Show”—dai toni follemente reazionari e paranoici, a causa del quale finisce periodicamente al centro delle polemiche per alcune sue discutibili posizioni—tipo quella sul massacro della Sandy Hook Elementary School, che per Jones sarebbe stata una messa in scena (ovviamente ha anche una sua personale teoria sull’11 settembre).

In questi anni, però, Jones si è soprattutto distinto come direttore di InfoWars, un sito ultraconservatore e cospirazionista molto letto e seguito negli USA, che dallo stesso presidente Trump è tenuto in altissima considerazione—malgrado i principali media al mondo l’abbiano bollato come contenitore di fake news.

Siamo andati a conoscerlo, raggiungendolo nel suo habitat naturale. Qui sotto trovate il video, andato in onda durante il nostro show televisivo su HBO, VICE News Tonight.

Segui VICE News Italia su Twitter e su Facebook