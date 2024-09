Le incredibili foto di Alex Sturrock ci mostrano un lato di Londra che non vediamo mai

Se non seguite già Alex Sturrock su Instagram, dovreste iniziare a farlo. Ora. Nella sua carriera di fotografo ha realizzato dei ritratti e dei reportage eccezionali, e collabora con VICE UK più o meno da quando ha aperto, oltre dieci anni fa.

Su Instagram, Alex pubblica street photography come non ne vedevamo da tempo. Ci ha mandato qualche foto, che potete vedere qui sotto, e un paragrafo in cui spiega com’è nato il suo progetto.

“In pratica stavo riguardando i miei lavori e mi sono accorto che c’era una sola foto che mi piaceva. Era una foto di due amici, uno bianco e uno nero, entrambi adolescenti. Uno dei due aveva già passato la pubertà ed era un paio di spanne più alto dell’altro. C’era qualcosa nel loro legame che trovavo interessante, ma mi incuriosiva anche la semplice differenza fisica. Era una foto che ho scattato senza un motivo preciso, solo per me. Così ho deciso di uscire in strada.”



“Ho passato un sacco di tempo tra Finsbury Park o a Seven Sister Road. È un luogo pieno di contraddizioni. Ci sono una grande chiesa, due moschee e un bel po’ di sinagoghe. Le persone sono vestite secondo la loro tradizione, con abiti religiosi, il tutto mischiato con vestiti moderni con i loro colori orrendi. Vecchio e nuovo, occidente e oriente, è tutto mischiato. Mi piace anche girare. Mi piace andare in un posto e scoprire che è completamente diverso da come me lo ero immaginato. Una donna saggia una volta ha detto, “Riconosco solo le cose che non ho mai visto prima.” Questa è la cosa davvero eccitante—trovare qualcosa di familiare in qualcosa di alieno.”

Segui Alex su Instagram. Le sue foto saranno in vendita fino a lunedì presso Offprint London.