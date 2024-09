Angeli e sigarette di contrabbando: i collage digitali di una Napoli improbabile

Angeli soavi che vendono sigarette di contrabbando, gentiluomini che aspettano a un tavolo con la tovaglia a quadri e donne vestite di drappeggi che stendono la biancheria fuori dal balcone sono alcuni dei soggetti del profilo Instagram dell’artista e designer ucraino Alexey Kondakov. Frutto di una residenza di due settimane nel cuore del capoluogo campano, la serie Alexey Kondakov per Napoli è stata esposta al Palazzo delle Arti dal 5 al 26 Novembre, poi raccolta in un libro in edizione limitata, e ora postata un po’ alla volta sul profilo dell’artista.

„Con la tecnica del collage digitale, Kondakov racconta storie improbabili di personaggi scontornati dalla pittura romantica e calati all’interno di contesti urbani e periferici partenopei. Un contrasto ironico, reso poetico dal sapiente uso della luce e della tecnica compositiva, che crea un ibrido tra pittura e fotografia, passato e presente, contesti ameni e quotidianità. Stupitevi anche voi dell’elegante cortocircuito contestuale creato da Kondakov con alcuni suoi lavori qui sotto:

Per saperne di più sull’artista, seguitelo su Instagram.