Alla ricerca dell’estasi attraverso la ripetizione con “Five Chants” di Sequoyah Tiger

A Noisey siamo i primi a dire che l’originalità in musica non è fondamentale, che l’importante è la forza espressiva, la personalità che affiora sulla superficie. Certo, quando questa è accompagnata da uno stile unico, come nel caso di Leila Gharib aka Sequoyah Tiger, noi siamo quantomai contenti.

Il progetto solista dell’ex-Bikini the Cat da Verona, infatti, è piuttosto complicato da descrivere. Si trattasse solo di ascoltare quello che ha fatto in studio, ossia l’ep uscito per Morr Music prima dell’estate intitolato Ta-Ta-Ta-Time, basterebbe parlare di pop strambo, con una profonda fascinazione per gli anni Ottanta ma un approccio estremamente contemporaneo all’uso di sample, effetti e loop vocali. Il fatto è che attorno a questo nucleo sonoro ruota il suo particolare “alfabeto visuale”, per usare le sue parole, che parte dai disegni a pennarello della copertina, passa per il suo approccio estatico e infantile alla performance live, coloratissima e corredata da danze coinvolgenti, e arriva all’estetica lo-fi da VHS dei suoi video.

E questo ci porta alla premiere di oggi, il video di “Five Chants”, traccia centrale dell’EP, lunga e ipnotica, in cui si sviluppa il concetto centrale del disco: quello della ripetizione e della “balbuzie” come veicolo di un’esperienza prolungata e stratificata. Sopra un loop dronante, la voce distorta di Laila ripete ossessivamente frasi sconnesse, tra cui il titolo Ta-Ta-Ta-Time, generando una sensazione di pensiero circolare; allo stesso modo il video, ideato dalla coreografa e artista performativa Sonia Brunelli (già nel progetto BAROKTHEGREAT proprio insieme a Laila), prende un ballo istintivo e gioioso e lo annega in colori acidi ed esposizioni multiple, contribuendo all’atmosfera onirica e allucinata della canzone.

Guarda il video e non perderti Sequoyah Tiger dal vivo nelle date indicate qua sotto:



25/11 – Bologna Raum

30/11 – Forlì Diagonal Loft-Club

02/12 – Caserta Mr.Rolly’s

03/12 – Bari Kode_1

09/12 – Avellino Rainy Days w/Saroos

10/12 – Jesi Spazio Comune Tnt w/Saroos

17/12 – Torino El Barrio

