Guarda questi alligatori fregarsene totalmente di star congelando

Gli alligatori, per quanto terrificanti, hanno innumerevoli talenti. Sono deliziosi animali da compagnia, si divertono a suonare alle porte di campagnoli ignari della Carolina del Sud, e soprattutto sanno resistere alle basse temperature con una nonchalance invidiabile. L’ultima prova di questa loro capacità è stata documentata di recente, durante il ciclone bomba che ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti.

Domenica, un parco ecologico che ospita alligatori tratti in salvo nella Carolina del Nord ha diffuso un filmato in cui le bestiole reagiscono pacatamente alle nevicate che hanno colpito in via straordinaria la zona. Mentre le temperature rigide si sono infatti dimostrate fatali per alcuni animali, gli alligatori hanno resistito senza problemi—congelati vivi nel loro stagno, con appena le narici fuori dall’acqua per poter continuare a respirare.

George Howard, gestore dello Shallotte River Swamp Park, ha fermato questo momento in un video, spiegando che gli alligatori hanno la particolare abilità di capire quando la superficie dell’acqua sta per congelare, e di reagire mettendosi in posizione per quando si formerà lo strato di ghiaccio. Rimangono con il corpo sott’acqua e parte del muso a pelo fino a che la temperatura non si rialza.

Il video è stato caricato dapprima su Facebook, dove in tanti hanno espresso preoccupazione per gli alligatori chiedendo come dei rettili potessero tumularsi volontariamente nel ghiaccio. “Se nevicasse fino a coprirgli il muso morirebbero?” chiede un commentatore. “Perché non li liberate?” chiede un altro.

L’amministrazione del parco ha assicurato che gli alligatori si sono evoluti adottando questo comportamento, e che una volta scioltosi il ghiaccio tutto sarebbe tornato alla normalità. Effettivamente, nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo video in cui gli alligatori si liberano dalla morsa del ghiaccio per tornare a rilassarsi sotto il sole.

Ricapitolando: questo video ci ha insegnato una cosa, e quella cosa è che gli alligatori sono disposti a tutto pur di sopravvivere. Se solo anche gli umani potessero calarsi in una pozza ghiacciata, restare immobili e aspettare il disgelo in santa pace…

