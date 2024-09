L’Alt-Right vuole distruggere Twitter con un crowdfunding

WeSearchr, una piattaforma di crowdfunding per la cosiddetta “alt-right,” sta minacciando di fare causa a Twitter per discriminazione contro i conservatori e violazione delle norme antitrust.

“Twitter ci odia, gente. E ce lo sta mettendo nel $#@!. È ora di metterglielo nel $#@! noi,” si legge sulla pagina di finanziamenti di WeSearchr. “Faremo causa a Twitter per i suoi atteggiamenti discriminatori nei confronti dei conservatori, di censura, di violazione delle norme antitrust e per qualsiasi altra cosa possiamo. Trasformeremo Twitter nel nuovo Gawker.”

WeSearchr è una piattaforma di crowdfunding, ma invece di finanziare prodotti, gli utenti possono contribuire economicamente alle indagini per cui vogliono delle risposte. È stato fondato da Charles C. Johnson, che ha un passato di doxxing ai danni di persone innocenti, tra cui una donna che secondo lui corrispondeva alla “Jackie” del caso di stupro alla UVA e giornalisti che hanno scritto a proposito dell’omicidio di Micheal Brown a Ferguson, Missouri, nel 2015. Johnson è stato bandito per sempre da Twitter nel 2015, per aver suggerito ai suoi sostenitori di “far fuori” l’attivista per i diritti civili Deray McKesson.

Le indagini suggerite da WeSearchr sull’omicidio del membro del DNC Seth Rich, e di una donna che a detta di un utente avrebbe dato fuoco ai capelli di una sostenitrice di Trump, rendono lampante l’inclinazione del sito verso l’estrema destra. Una volta che un’indagine è “risolta,” i soldi raccolti vengono divisi tra la persona che ha chiesto originariamente che fosse condotta l’indagine, le persone che hanno contribuito al ritrovamento delle informazioni, e WeSearchr stesso. Per la causa contro Twitter, i contributi saranno gestiti come azioni: più soldi un utente dona, più ne otterrà se WeSearchr vince in tribunale.

“Twitter ha un problema di censura e discrimina costantemente gli uomini bianchi e i sostenitori di Trump,” ha detto Johnson a Motherboard per email. “Questo comportamento è illegale. È come proibire a un uomo di colore di entrare in un ristorante. Il modo in cui applicano i loro termini di servizio è vago.”

Ken White, legale alla Brown White & Osborn LLP e blogger specializzato nelle questioni relative al primo emendamento della Costituzione americana, non è d’accordo.

“Le accuse di censura e discriminazione mosse da WeSearchr sono ridicole,” mi ha detto in una email. “Twitter potrà anche ‘censurarli’ in un senso colloquiale del termine, ma è una piattaforma privata e non regolata dal primo emendamento. È libero di sbattere fuori chi vuole per aver fatto discorsi che non approva, a meno che tale azione non sia in conflitto con uno specifico statuto federale o statale, e WeSearchr non ne ha citato alcuno di plausibile e rilevante.”

Per quanto riguarda le accuse relative all’antitrust, White le ha definite altrettanto infondate.

“La legge sull’antitrust è estremamente complicata ed è inutile speculare su cosa WeSearchr pensi che significhi quando la cita,” ha detto. “Ma la legge sull’antitrust non dice ‘è illegale essere una grossa azienda che domina in un certo settore.’ In generale si occupa di pratiche anti-competitive, e WeSearchr non ne ha mai idividuata una in modo credibile.”

Twitter ha sospeso l’account di WeSearchr il 23 gennaio, quando ha postato una richiesta di informazioni sul protestante che ha dato un pugno in faccia al noto sostenitore della supremazia bianca Richard Spencer, il giorno dell’inaugurazione presidenziale.

Ad ogni modo, c’è ancora un certo fermento sotto l’hashtag #SueTwitter, e WeSearchr sta anche sollecitando fondi su uno dei social network preferiti dall’alt-right, Gab:

Al momento della pubblicazione di questo articolo, WeSearchr ha raccolto oltre 3.000 dollari per la causa legale. Spera di raggiungere l’obiettivo prefissato dei 250.000 dollari nei prossimi 1,094 giorni. WeSearchr sostiene di stare raccogliendo finanziamenti in modo indipendente da “ricchi benefattori.”

“Le regole di Twitter proibiscono abusi e molestie mirate, e prendiamo provvedimenti nei confronti degli account che violano queste politiche,” ha detto a Motherboard un portavoce di Twitter via email. Ho chiesto poi a Twitter se ce l’abbia davvero con gli uomini bianchi e se stia cercando di metterglielo nel $#@!, ma non ho ancora ricevuto risposta in merito.

Johnson ha un passato di comportamenti litigiosi. Ha cercato di fare causa a Gawker per diffamazione e alla St. Louis County Court per la fedina penale di Michael Brown.