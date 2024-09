Amazon vorrebbe convertire le vecchie centrali elettriche Enel in data center

Secondo un report di Reuters, attualmente Amazon sta portando avanti delle trattative con Enel per un investimento da 1 miliardo di dollari mirato alla conversione delle vecchie centrali elettriche italiane in data center per Amazon Web Services, l’unità di servizi cloud della piattaforma di Jeff Bezos.

La notizia segue la linea imposta dalle recenti politiche di espansione infrastrutturali in Europa di Amazon: infatti, dopo alcuni investimenti arrivati in Irlanda, Regno Unito e Germania, l’annuncio più recente riguarda l’apertura di alcuni data center nella regione di Parigi, con investimenti simili a quelli riportati dalla fonte di Reuters.

Videos by VICE

Le prime indiscrezioni sul tema risalgono al luglio di quest’anno, quando il Corriere della Sera aveva riportato alcune informazioni circa possibili trattative tra le due aziende, in coincidenza con la “messa a riposo” di 23 centrali elettriche in gestione a Enel su territorio italiano (per un totale di 13 gigawatt) e alla migrazione delle infrastrutture digitali di Enel sui server di Amazon Web Services.

Al tempo l’amministratore aveva confermato la notizia, sempre al Corriere della Sera, affermando di aver ricevuto proposte da Amazon ma anche “da tanti altri soggetti,” e che la riqualifica delle 23 centrali dismesse sarà valutata attentamente “tenendo presente l’interesse per il gruppo e per il territorio.”

I siti interessati, come quello di Leri Cavour nel Comune di Trino o l’impianto di Alessandria, rientrano in Future-E, il progetto di riqualificazione di ex-siti di Enel. L’unica centrale, a quanto pare, rimasta sin da subito fuori dall’accordo è quella di Castro di Montalto—In passato nota per non essere mai entrata in funzione in quanto centrale nucleare dismessa dal referendum del 1987.