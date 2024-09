Ammira il più grande Universo simulato mai creato

I ricercatori dell’Università di Zurigo hanno usato un supercomputer per creare il più grande universo virtuale della storia, popolato da circa 25 miliardi di galassie generate da 2 trilioni di particelle. La simulazione sarà utilizzate per calibrare Euclid, un satellite che sta venendo sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea e che verrà lanciato nel 2020 per investigare la natura della materia e dell’energia oscura.

La simulazione rappresenta il culmine di 3 anni di lavoro sul codice della simulazione da parte dei ricercatori svizzeri. Dopo aver finito il codice, è stato sganciato per 80 ore sul supercomputer Piz Daint, il più potente supercomputer del mondo.

