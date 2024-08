Lo strano mondo dei porno con gli aerei viventi

“Se qualcosa esiste, allora esiste anche la sua versione porno,” dice la Rule 34 dell’internet. I link e i video contenuti in questo articolo potrebbero essere considerati NSFW. Occhio a premere play se siete in ufficio, insomma.

Oggi mentre andavo a lavoro in bicicletta, ho visto un aeroplano in cielo. Così, un pensiero, mi ha attraversato la mente: e se quell’aereo avesse le tette?

Gli aeromorfi sono le rappresentazioni di aerei antropomorfizzati che hanno spesso valenze pornografiche. Come fetish rientrano nella grande famiglia della meccanofilia, ovvero, l’attrazione sessuale per auto, barche, moto e ebbene, sì, anche aerei. La meccanofilia — o per lo meno un qualcosa di simile — è balzata agli onori della cronaca all’inizio di quest’anno, quando un uomo che si rifiutava di estrarre il suo cazzo dal tubo di scappamento di una berlina ha richiesto l’intervento della polizia.

Ma gli aeromorfi sono un fenomeno differente dal provare a copulare con le auto. Sono antropomorfi, quindi hanno più elementi in comune con le sottoculture fury (animali antropomorfi) e scalie (rettili antropomorfi) che con la semplice attrazione sessuale per i veicoli. La forma più frequente con cui si presentano è quella di un aereo con fattezze femminili, ma possono anche essere elicotteri, navicelle spaziali e dirigibili. Spesso vengono rappresentati con seni super abbondanti, cosce sinuose e ali che sporgono da culi formosi.

Facendo ricerca su questa forma d’arte, ho visto un Grumman F-14 Tomcat supersonico con delle enormi tettone, un Lockheed SR-71 Blackbird con delle enormi tettone e un aereo del Baron Rosso dotato a sorpresa… di enormi tettone. Potete trovare molti di questi esempi in questa galleria di Imgur.

Sam Eversley, un lettore di Motherboard che mi ha suggerito di esplorare il mondo degli aeromorfi, mi ha spiegato via mail che gran parte del loro fascino risiede nella giustapposizione tra metallo duro e freddo e corpi sensuali. ”Prendi una macchina da guerra mortale (anche se comunque mezzi innocenti come gli aerei passeggeri sono soggetti alla Regola 34) e sessualizzala… Puoi anche fare riferimento ai suoi elementi: stiva di carico, pompa del carburante, bombe/carichi, propulsori… È molto divertente metterci di mezzo il sesso in questo modo guardando versioni eccitanti di cose che potrebbero ucciderti. In fin dei conti, credo che ci sia qualcosa di speciale nelle ragazze che possono raggiungere la velocità Mach 2.”

Come molti fetish, anche gli aeromorfi hanno il loro angolo di internet su Reddit. Se non siete disposti ad immergervi nel e621 database, allora il subreddit dedicato agli aeromorfi è un buon punto di partenza.

Ho chiesto a u/overly_canned_name, mod di r/aeromorph, di parlarmi della diffusione del fenomeno. ”Non è così diffuso, ma non è neanche così raro,” mi ha spiegato via mail. ”Sicuramente qualcuno all’interno della comunità furry/fetish lo conosce, ma non piace a tutti. Al di fuori di questo ambiente, immagino che sia quasi completamente sconosciuto.”

Perché i fan trovano così attraenti gli aerei con tette e culi? ”Io ho diversi motivi,” ha detto overly_canned_name. ”La forma e l’aspetto meccanico degli aerei mi fanno apprezzare molto l’intera idea. Inoltre, anche i dettagli da aereo, come il muso/naso, la coda, le ali, eccettera sono molto attraenti.”

Per farmi capire meglio, overly_canned_name mi ha mandato qualche esempio dei suoi aerei come questo MiG jet fighter e questo Lockheed Martin F-22 Raptor.

Un sacco di fan art a tema aerei è stata influenzata dall’artista William Walter Sache (che ha anche illustrato la maggior parte delle opere nella galleria qui sopra). Dato che qualsiasi contenuto su internet può essere ricondotto alla sottocultura furry, è ovvio che Sache sia un artista ben noto all’interno della comunità furry. Ho cercato di contattare Sache attraverso la sua pagina DeviantArt, ma non ho avuto risposta.

Sache può avere influenzato fortemente il genere, ma non tutti gli aeromorfi vengono rappresentati con il suo stile. Ci sono aerei viventi che sembrano semplicemente aerei dotati di facce che fanno sesso con gli esseri umani, e altri con caratteristiche più da rettili o da dragoni come quelle ritratte nel webcomic Terror Drive.

Un gruppo di Google+ chiamato The Aeromorph Airport ospita foto di aerei reali e attribuisce loro tratti caratteriali che ricordano quelli riportati sugli annunci per incontri, tra cui un elicottero d’assalto Mi-35M etero descritto come ”premuroso, comprensivo, divertente, forte,” che ama ”incontrare nuove persone, il sesso di gruppo e fare sesso con il ruolo dominante.”

La maggior parte dell’arte living aircraft è illustrata, ma la video artista Maya Ben David lavora con i video. La Ben David crea cortometraggi basati su una varietà di fandom e feticci — provate ad esempio a guardare i suoi video Charizard e “log girl” — ma due dei suoi video più visti su YouTube hanno come protagonista Air Canada Gal. Nel primo video, la Ben David, vestita con un completo aderente decorato come un aereo di Air Canada, balla ed esegue diverse pose davanti a un green screen con le immagini prese da SellOffVacations.com.

”Ho sempre trovato gli oggetti antropomorfi molto sexy e penso che sia facile immedesimarcisi,” mi ha raccontato via mail. ”Il loro ruolo di oggetti pensati per essere usati dagli umani cambia quando diventano vivi. Mi piace quel tipo di tensione. Mi piace la relazione tra gli aerei antropomorfi e il pilota. Nelle finzioni che ho creato, l’aereo antropomorfo inghiotte il pilota e i passeggeri e rimane incinta del loro bagaglio mentre li porta in giro.” Questo, ha spiegato, sfocia nella vorarefilia, o “vore”, il desiderio erotico di consumare, o essere consumati da, un’altra persona o creatura.

”Mi piace la comunità degli aerei antropomorfi. Anche i crossover sono carini, tipo quando metti assieme un aereo antropomorfo e un treno antromorfo,” mi ha detto Ben David. ”Non mi piace quando gli aerei antropomorfi vengono usati nei meme per mettere in mostra gli ‘angoli bui di internet.’ Se vi piace il mio aereo sexy. Siete sempre i benvenuti.”

