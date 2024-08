Anatra laccata al miele

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

4 petti d’anatra

Sale e pepe nero macinato fresco, q.b.

2 rametti di timo

1 rametto di rosmarino freschi

3 spicchi d’aglio, schiacciati

80 g di burro

60 g di miele

1 cucchiaino di zenzero macinato

3 spicchi d’aglio macinati

450 g di ciliegie snocciolate, tagliate grossolanamente

5 cl di vino bianco, preferibilmente Riesling

2 rametti di timo fresco

1 foglia d’alloro

1 rametto di rosmarino fresco

Zucchero, q.b.

250 g di ananas tagliata a cubetti

2 cucchiai di limone fresco

2 cucchiai di coriandolo tritato

1 cucchiaio di aceto di mele

1 cucchiaino di jalapeno tritato

Preparazione

1. Inizia dall’anatra. Incidi la pelle come preferisci (di solito diagonalmente, con le incisioni distanti circa 0,5 cm). Condisci quindi con sale e pepe. Prendi una padella di ghisa e accendi il fuoco, che deve rimanere medio, e adagia i petti dal lato della pelle. Cuoci finché il grasso non si è sciolto, ci vorranno all’incirca 5 minuti.

Riponi attenzione alla carne durante tutta la cottura, perché dev’essere omogenea (muovi i petti se necessario). Scola man mano tutto il grasso in una ciotola, non lasciare si addensi troppo (rischierebbe di cuocere tutta la carne e bisogna aspettare ancora per questo). Potrai togliere la carne dal fuoco quando anche la pelle si sarà dissolta. Lascia quindi riposare la carne su della carta assorbente.

2. Ora passa alla salsa di ciliegia. Aggiungi, sempre alla padella di ghisa (in cui avrai riversato il grasso), lo zenzero e l’aglio. Lasciali cuocere insieme per un minuto, per permettere agli aromi di sprigionarsi bene. Aggiungi quindi le ciliegie snocciolate e cuoci per 4 minuti. Alza il fuoco e continua a cuocere (ma attenzione, non devono bruciare!). Lascia passare un minuto e aggiungi il vino, il timo, l’alloro e il rosmarino; cuoci per 2-3 minuti finché non noti una piccola riduzione. Abbassa il fuoco a medio e aggiungi 60 ml d’acqua. Mescola fino a una riduzione del 25% del volume del liquido di cottura, quindi spolverizza con lo zucchero. Togli i rametti di timo e rosmarino e passa il tutto con un frullatore fino a ottenere una consistenza cremosa. Metti via a riposare, la riscalderai dopo.

3. Prepara il chutney all’ananas. Ti basterà mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola e lasciar riposare finché non ti serve.

4. Ora che tutto è pronto, puoi iniziare a cucinare! Scalda, a fuoco basso e in una pentolina a parte, la salsa di ciliegia. Pulisci bene la padella di ghisa di prima e cuoci dentro a fuoco medio i petti di pelle (anche qui il dal lato della pelle). Lascia in cottura per 2-3 minuti.

Gira i petti, alza il fuoco e continua a cuocere. Aggiungi il burro, il miele, l’aglio, il timo e il rosmarino. Barda e irrora i petti d’anatra non appena vedi formarsi delle bolle, anche qui ci vorranno 3-5 minuti. La cottura finale dell’anatra dev’essere media. Rimuovi i petti e lasciali riposare su di una griglia. Il miele si caramellerà, creando una patina croccante insieme alla pelle.

Guarnisci con il chutney all’ananas e la salsa di ciliegie.