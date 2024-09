Anche gli scimpanzé si prendono cura dei loro morti

Per la prima volta è stato osservato uno scimpanzé dedicare delle cure particolari a un suo simile appena deceduto: nello specifico, preoccuparsi che i suoi denti fossero puliti. Presso il Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust, in Zambia, un team di ricercatori dell’università britannica di St Andrews ha ripreso Noel, un esemplare femmina di scimpanzé, mentre puliva con un filo d’erba i denti del cadavere di Thomas — un maschio di nove anni che aveva adottato dopo la morte della madre naturale. La ricerca del team è stata pubblicata su Scientific Reports.

Insomma, dopo l’osservazione di quelli che potrebbero essere una serie di gesti votivi indirizzati a un potenziale albero sacro delle scimmie nella Guinea e dopo la prima testimonianza video di un macaco giapponese che si abbandona ai piaceri del sesso interspecie con un cervo, questa nuova scoperta porta alla luce quelli che potrebbero essere dei comportamenti animali assimilabili ai nostri rituali funebri. Lo studio ci pone ancora una volta di fronte al solito interrogativo: abbiamo davvero compreso un comportamento animale che sembra presentare fortissime analogie con gli equivalenti umani, oppure la nostra visione del mondo ci porta a umanizzare le altre specie?

Il comportamento osservato potrebbe indicare come il legame tra i componenti di uno stesso gruppo possa durare anche dopo la morte, gettando in qualche modo luce sull’origine dei rituali sepolcrali degli esseri umani stessi. Tuttavia, al momento, è impossibile dare un’interpretazione univoca della scena ripresa. Infatti, non è ancora chiaro se le altre specie possiedano coscienza della morte.

Come spiegato nel paper, se da un lato esistono testimonianze dell’utilizzo di strumenti sociali da parte di animali, finora non era stato mai rilevato un loro utilizzo nei confronti di esemplari morti. In queste occasioni, infatti, erano stati osservati solamente dei tentativi di trascinare il cadavere o colpirlo.

Molto probabilmente, Thomas è morto per gli effetti combinati di un’infezione polmonare virale e batterica. La maggior parte degli esemplari del gruppo di scimpanzé ospitati nella struttura si è avvicinato al cadavere, ma quasi tutti se ne sono allontanati quando gli inservienti hanno portato del cibo. Noel invece è rimasta accanto al corpo per pulirne i denti con uno strumento ricavato da un filo d’erba. Nina, la figlia adolescente di Noel, ha assistito la madre per tutta la durata dell’operazione.

Una delle spiegazioni possibili per il comportamento, riportano i ricercatori, è che gli scimpanzé siano in grado di formare dei legami sociali di lunga durata che continuano ad influenzare il loro comportamento anche una volta che il partner è morto. In maniera analoga agli esseri umani, questi scimpanzé non sembrano trattare il loro compagno morto con noncuranza, esibendosi invece in un comportamento socialmente significativo, ovvero comprendendo che non si tratta di un oggetto inanimato.

Secondo un’altra ipotesi sollevata nello studio, il comportamento in questione potrebbe essere dovuto alla semplice curiosità per la condizione insolita dello scimpanzé deceduto. Tuttavia, il fatto che Noel abbia addirittura rifiutato del cibo per stare accanto al proprio caro deceduto, ha portato i ricercatori a pensare che non stesse semplicemente cercando di scroccare qualcosa da mangiare dai resti presenti nei denti del povero Thomas.



I riti funebri sono uno dei tratti distintivi della civiltà umana che si sono sviluppati con grande varietà nel corso della nostra storia e in differenti parti del mondo. In generale, anche per questi animali potrebbero costituire un mezzo per riorganizzare l’unità sociale, soprattutto nel caso di morti di individui che rivestono un ruolo importante nel mantenere la coesione del gruppo. Purtroppo, esistono poche testimonianze in merito. Questo studio costituisce anche l’occasione per sviluppare tecniche di osservazione più sofisticate per catturare questi comportamenti sociali negli animali in modo da indagare le origini evolutive dei comportamenti analoghi esibiti dagli umani.

Che la terra ti sia lieve, piccolo Thomas.