In Russia è tornata la piaga delle locuste

Un’altra invasione di locuste di proporzioni bibliche — si parla di milioni di esemplari — si è abbattuta sulla repubblica del Daghestan, nel sud della Russia, appena un mese dopo che le autorità locali erano state costrette a dichiarare lo stato di emergenza a causa di un altro sciame, secondo il Ministero dell’agricoltura locale .

Un video sconvolgente, caricato su YouTube mercoledì, mostra un veicolo avventurarsi all’interno di quella che a prima vista sembra una tempesta di polvere o un banco di nebbia, ma in realtà si rivela essere uno sciame di insetti grossi come il pugno di una mano umana.



“La presenza dei parassiti nella Repubblica riguarda 210,3 mila ettari di terreni agricoli e 114,1 mila ettari di terreni popolati,” ha annunciato il ministero giovedì riferendosi all’entità della piaga.



Questo genere di fenomeno non è nuovo in Dagestan, che si trova ad est della Georgia, sul Mar Caspio. Infatti, queste piaghe, che possono devastare centinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli della regione, si sono verificate annualmente per decenni dato che gli insetti vengono attratti da queste aree in cerca di cibo e per la riproduzione .



“Divorano tutto, distruggono i campi non lasciandosi dietro nulla, solo terreni spogli: lì ci sono dei campi che non hanno ancora raggiunto,” ha dichiarato un abittante dei luoghi a Ruptly, secondo il sito russo RT .



L’anno scorso, Motherboard ha riportato la notizia che l’innalzamento delle temperature e i frequenti eventi meteorologici intensi causati dal cambiamento climatico avrebbero reso più comuni le invasioni di locuste . Nel gennaio 2016, L’Argentina è caduta vittima della più grande invasione di locuste subita in sessant’anni dal paese.



Gli scienziati stanno inoltre studiando dei rimedi genetici per “disattivatare” i geni che contribuiscono al comportamento che favorisce l’unirsi in sciami nelle locuste.



Ma, per ora, le autorità e gli agricoltori di Dagestan possono solo combattere le invasioni come hanno sempre fatto: spruzzando degli spray repellenti e pregando intensamente.