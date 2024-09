La prima supermodella americana è morta da sola in un manicomio

Anche se non avete mai sentito il nome Audrey Munson, potreste averla vista: è la figura della supermodella della Gilded Age sulla fontana fuori dall’Hotel Plaza, è sul ponte di Manhattan, è la statua fuori dalla New York Public Library. Nel corso della sua vita, è stata protagonista dei primissimi film di nudo e ha ispirato un numero infinito di opere d’arte. Era un’icona.

Ora, il giornalista inglese James Bone ha scritto una nuova biografia dal titolo The curse of Beauty—nella quale racconta la sua storia per intero per la prima volta.

“Audrey era una proto-celebrità in America,” mi ha detto Bone per email. “Era contemporaneamente una modella, un’attrice e una celebrità, e ha rappresentato anche il primo fallimento di Hollywood.”

Audrey Munson. Arnold Genthe/Library of Congress

Bone si è appassionato alla vita di Munson quando viveva a New York. Dopo aver scoperto che una modella aveva ispirato la maggior parte delle statue della Gilded Age della città, ha investigato per scoprire nuovi dettagli sulla vita di Munson. Ha trovato lettere, scavato negli archivi, compilato richieste FOIA, e con successo ha fatto appello affinché gli atti legali segretati dell’ospedale psichiatrico fossero rilasciati. “Ero molto sorpreso dalla quantità di materiale che sono riuscito a trovare, considerando che ha avuto il suo momento di picco 100 anni fa,” dice Bone. “Scoprire la storia di Audrey mi ha fatto guardare New York con uno sguardo nuovo—e volevo che altre persone facessero lo stesso.”

Munson è nata a Rochester, nello stato di New York, nel 1891. Sua madre, che era soprannominata Kitty, l’ha fatta trasferire a New York durante l’adolescenza. Come Kris Jenner, voleva che sua figlia diventasse una dea della sessualità—e trarre dal suo successo un profitto. Nella recensione di Curse of Beauty del Wall Street Journal, si sostiene che sia stato un fotografo a scoprire Munson quando era adolescente, dalla vetrina di un negozio sulla Fifth Avenue.

L’incontro ha portato Munson a fare da modella per fotografi e scrittori. Secondo Vogue, l’artista Salvatore Cartaino Scarpitta le ha detto, “tieniti strette le tue fossette, ragazza.” Munson ha cominciato a fare sul serio. A un certo punto, ha avuto una relazione con il miliardario Hermann Oelrichs Jr.

Al World’s Fair di San Francisco del 1915, Munson ha dominato la scena. Il Journal sostiene che abbia fatto da modella per circa il 75 percento delle statue per l’esibizione di gioielli. Lo stesso anno, Munson ha partecipato a un film dal titolo Inspiration, liberamente basato sulla sua storia. In una scena chiave, appare completamente nuda, “la prima protagonista in America ad apparire nuda in un film,” secondo Bone.

L’”Isador and Ida Straus Memorial.” Lynne Ciccaglione

La sua fama è cresciuta, ma la nudità non ha fatto aumentare il profitto di Munson. Bone riporta che riceveva 450 dollari per film, una somma misera anche nel 1900. Al massimo, dal suo lavoro da modella Munson poteva guadagnare 30 dollari a settimana; molte delle statue che ha ispirato sono posizionate in aree dove un appartamento costa più di un milione di dollari.

Quando negli anni Venti i gusti sono cambiati, Munson ha cominciato a non piacere più. Bone spiega che era una star della Gilded Age e, quando il Modernismo è arrivato in America, l’arte che Audrey ispirava appariva vecchia. “I modernisti hanno sradicato le statue femminili dai luoghi pubblici,” dice Bone. “A livello personale ha smesso di andare d’accordo con persone importanti nel mondo del teatro e con la stampa. Alle volte era colpa loro, alle volte sua.”

Senza soldi, Munson e Kitty si sono trasferite a Mexico, una cittadina nello stato di New York, in cui Munson ha cominciato a fare la cameriera. Ha iniziato a mostrare segni di problemi mentale. Chiamava se stessa “la barona Audrey Meri Munson-Munson” e ha tentato il suicidio. Dava agli ebrei la colpa dei suoi problemi. A un certo punto, riporta Vogue, Munson ha chiesto alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti di creare una legge che la proteggesse dagli attacchi degli ebrei.

Foto via Photofest

Tre giorni dopo il suo quarantesimo compleanno, è stata mandata al St. Lawrence State Hospital, a Ogdensburg. Al suo interno, si considerava una star. Vogue riporta che un’infermiera le ha detto, “Audrey, hai le fossette sulla schiena!” In risposta, Munson: “Sì, sono molto preziose, non posso perderle.” Munson sarebbe morta in quell’ospedale 60 anni dopo.



The Curse of Beauty è un racconto del passato, ma è anche un avvertimento a molte celebrità attuali. Nella cultura di oggi, ci sono meno probabilità che le donne come Audrey vengano condannate—oggi i blogger difendono le celebrità quando un uomo le insulta per aver posato nude, Madonna si è reinventata almeno cinque volte. Comunque, quando vengono etichettate come mentalmente instabili, come nel caso di Britney Spears o Amanda Bynes, vengono messe sotto custodia legale. Questo mette le loro vite nelle mani di altre persone, rendendole delle bambine di fronte alla corte. Nel caso degli uomini, nessun vip è mai finito sotto custodia legale.

“Quando Audrey è stata mandata in un istituto psichiatrico era il 1931, e a quei tempi uscirne era molto difficile,” dice Bone. “Ai nostri tempi, è difficile rimanerci. Solo quando era estremamente vecchia, il St. Lawrence State Hospital, per liberare posti letto, l’ha spostata in un ospizio, ma lei è tornata indietro. Quando hanno provato a cacciarla di nuovo, aveva 104 anni ed è morta.”

