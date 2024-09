Gli scienziati vogliono capire se gli animali hanno diritto alla privacy

Il geco psichedelico delle rocce vive, tra le rocce appunto, su una piccola isola del Mar Cinese Meridionale. Gli scienziati hanno descritto per la prima volta questa piccola e colorata creatura nel 2010, nel journal Zootaxa — aggiungendo dove trovarlo, come riconoscerlo e come si comporta. Tre anni dopo, potevi comprarne uno in Europa attraverso i circuiti di commercio di animali internazionali. La stessa storia vale per il lantanoto del Borneo, per l’alligatore di Campbell e un sacco di altre specie.

I dati scientifici fino a poco tempo fa erano disponibili soltanto sui journal specializzati visibili attraverso i circuiti accademici. Ma negli ultimi tempi, sono in molti a richiedere una distruzione di queste limitazioni per rendere i dati disponibili a chiunque li voglia. È una situazione un po’ paradossale — Ora gli scienziati si ritrovano a mettere involontariamente a rischio le specie più esotiche pubbliche e condividendo la loro posizione e le loro informazioni di tracking. E stanno cercando di capire come risolvere questa situazione.

“Le informazioni sul mio stato di salute dovrebbero essere protette,” ha spiegato Steven Cook, un biologo della conservazione della Carleton University, ad Ottawa. “Ma il luogo in cui un orso si trova durante l’inverno — Questa informazione dovrebbe essere diffusa e resa disponibile a tutti? Gli animali hanno un diritto alla privacy? E chi lo decide?”

“C’è una crescente richiesta di accessibilità al pubblico per le informazioni in diversi campi di ricerca,” ha spiegato Ben Scheele, ecologo della Australian National University, in un’intervista via email. Per gli scienziati, i dati in open-access migliorano le possibilità di collaborazione a le condizioni di replicabilità di uno studio. Portano anche ad una maggiore sensibilizzazione del pubblico e ad una maggiore partecipazione nella citizen science. “Ma per alcune specie, questo beneficio va controbilanciato a un rischio crescente di bracconaggio, danneggiamento all’habitat naturale e disturbo del loro ecosistema,” ha continuato Scheele.

Lui e il collega Davide Lindenmayer hanno recentemente fatto riferiemnto al problema nel journal Sciencechiedendo agli scienziati di partecipare a questo dibattito.

“Prima di pubblicare, uno scienziato dovrebbe chiedersi: queste informazioni aiuteranno o danneggeranno gli sforzi per la conservazione di una data specie?” Ha spiegato Scheele. “Questa specie è particolarmente vulnerabile ad azioni di disturbo? Ci mette tanto tempo a ripopolare una zona? È potenzialmente una specie colpita dalla bracconeria?”

I paleontologi non pubblicano informazioni sui luoghi di ritrovamento dei nuovi fossili di dinosauro, per cercare di limitare il campo di gioco dei collezionisti e commercianti di fossili. Gli archeologi fanno lo stesso. Ma i biologi da sempre li pubblicano, sfruttando le tecnologie di tracking per apprendere il più possibile sul comportamento di una determinata specie, dai pesci fino agli orsi, passando per elefanti, tigri e giaguari.

Cooke geo-tagga animali ormai da vent’anni, e in quanto biologo della conservazione ha da sempre pensato di star facendo del bene al mondo. “Devo dire di non aver mai particolarmente riflettuto sul fatto che i miei dati potessero essere usati per qualcosa di buono o di cattivo,” ha ammesso. Fino a poco tempo fa.

Dopo che ha saputo che le persone stavano usando dei radio ricevitori telemetrici da quattro soldi per tracciare gli animali che stavano venendo taggato dai ricercatori nel Parco Nazionale di Banff, in Alberta, Cooke ha cominciato a riflettere su come stavano venendo usati i suoi dati. Gli animali più bersagliati da questo tipo di pratica sono quelli più esotici o di valore.

“Non hai bisogno di una pistola, di un gancio o di una rete per danneggiare la fauna,” ha spiegato Cooke. Quando gli umano si avvicinano troppo, gli animali possono finire per abituarsi e potrebbero finire per essere portati all’eutanasia. Oppure possono ammalarsi o finire per essere stressati dagli umani. “Se ti dò latitudine e longitudine di un orso ibernato, quell’orso lo trovi lì,” ha spiegato Cooke. Negli ultimi tempi, chiunque con uno smartphone può riuscire ad arrivare a un posto del genere.

Alcune pubblicazioni e alcuni report governativi ufficiali chiedono agli scienziati di includere le esatte coordinate delle specie che stanno studiando, ma un numero crescente di outlet stanno permettendo ai ricercatori di mascherare gli estremi spaziali e temporali dei dati — fornendo così un range invece che delle coordinate precise, omettendo i punti di riferimento geografici e non pubblicando gli aggiornamenti online in tempo reale.

“Elimino giusto un paio di cifre dai gradi di latitudine e longitudine alla fine delle coordinate,” ha spiegato Cooke, “così ora devi cercare un determinato pesce in un raggio di dieci chilometri anziché sapere esattamente il punto in cui noi lo abbiamo trovato.”

In India, i bracconieri hanno provato ad hackerare i dati GPS che i ricercatori stavano usando per tracciare la posizione delle tigri. In altri casi, ha spiegato Cooke, gli operatori ecoturistici finiscono per taggare loro stessi la fauna così che i loro clienti abbiano la garanzia di trovare gli animali che sono venuti a vedere.

Lydia, un grande squalo bianco, ha indossato un tracker satellitare sulla sua pinna dorsale dal 2013. Lei e altri squali attraggono migliaia di follower Twitter quando emergono, facendo così pingare il ‘satellite’ che poi twitta la loro posizione.

App per smartphone e siti come iNaturalist rendono semplice questo tipo di contributi alla scienza. I citizen scientist registrano migliaia di avvistamenti di fauna ogni anno. E la app permette di rendere flessibile la precisione delle coordinate. L’utente sceglie le impostazioni di ‘Geoprivacy’ per ogni osservazione — Può rendere le coordinate disponibili, può oscurarle o può nascondere. Qualunque specie segnalata come “Quasi a rischio” o più, sulla base della Lista IUCN, è automaticamente oscurata.

Col passare del tempo, la sfida sarà quella di organizzare un database globale di informazioni su specie rare o a rischio che sia sicuro. La realtà è che gli umano non lasciano molto spazio agli animali per esistere.

“Gli animali devono faticare un bel po’ per restare nascosti e avere un loro spazio in cui farsi i fatti loro,” ha spiegato Cooke. “E se usiamo la tecnologia per privare loro di questo spazio, allora dobbiamo prepararci a un futuro privo della fauna che abbiamo oggi.”