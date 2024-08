Questa ragazza ha passato un anno su ‘Marte’ per un esperimento psicologico

Tra il 2015 e il 2016, la scienziata ambientale Carmel Johnston ha passato un anno su Marte. Cioè, su una replica del pianeta rosso, costruita sulla parete di un vulcano hawaiano. Il programma si chiamava Hawai’i Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS) e l’idea era quella di condurre lunghe “missioni planetarie” per studiare la “composizione dell’equipaggio” in una specie di esperimento psicologico per la NASA. [L’edizione 2017 dell’HI-SEAS, conclusasi con un incidente, ha segnato la fine dell’esperimento così come concepito inizialmente. La struttura è ancora utilizzata per altri esperimenti].

Johnston, a capo del team, guidava sei ingegneri, fisici, astrobiologi e architetti. Vivendo in totale isolamento e costantemente monitorato nei minimi dettagli, l’equipaggio ha fornito dati sulle dinamiche e sulla resilienza di gruppo dai confini di un habitat piccolissimo: una cupola di circa 110 metri quadrati di superficie utile.



Videos by VICE

Da avventuriera e amante dell’aria aperta, come ha fatto Johnston, allora 27enne, a non perdere la testa rinchiusa in una stazione interplanetaria? Com’è passare dodici mesi nella casa più intelligente del mondo? E che cavolo si mangia?

VICE: Allora, come ci si sente a vivere “su Marte” per un anno?

Carmel Johnston: Isolati. Non era possibile comunicare in tempo reale con l’esterno—potevamo parlare per email, ma con un ritardo di venti minuti da entrambe le parti, non è come stare al telefono. Un sacco di volte ci sentivamo come se non ci fosse nessuno sulla Terra, perché nessuno ci rispondeva. Non sapevamo se c’era stata un’interruzione nelle comunicazioni o se era successo qualcosa. Il mondo poteva finire e noi non l’avremmo saputo.

Il tempo sembrava scorrere diversamente, lì?

Il tempo scorreva molto velocemente per tutti, e questo è un bene e un male. È difficile non sentirsi come se stesse sfuggendo tutto di mano. Ho iniziato a pensare soltanto in ore e giorni, e a cosa dovevamo fare ogni giorno. Eravamo molto impegnati. Io mi concentravo su cosa posso fare durante la prossima ora? Cosa devo finire oggi? Cosa faremo domani?

Quali cose facevate ogni giorno?

Dovevamo rispondere a circa dieci questionari al giorno: sullo stress, su come andavano le nostre interazioni tra noi, su che cosa avevamo mangiato il giorno prima, sui cicli del sonno, sull’esercizio fisico… avevamo tutta una serie di lavori di ricerca da fare. Avevamo anche diverse attività di gruppo, esercitazioni di squadra, in cui dovevamo lavorare insieme o in squadre diverse.

Come andavano le cose nel gruppo?

Non posso dire molto perché fa parte della ricerca, ma eravamo semplicemente un gruppo di nerd dentro una cupola. Ci trovavamo d’accordo su alcune cose, su altre no, e in generale è così che va la vita, anche sulla Terra. Ci sono persone con cui ti trovi e altre che non sopporti. Impari a gestire la cosa, e lavori insieme per raggiungere un obiettivo comune.

Avevi strategie particolari per affrontare problemi come i conflitti, la solitudine, l’ansia?

Non mi ero fatta idee o aspettative particolari. Non mi ero preparata nessuna strategia per affrontare tutte quelle cose. Sicuramente avrei dovuto, ma non l’ho fatto. Ma ho dovuto imparare molto velocemente come gestirle. Ho corso tanto. Ho lavorato un po’ a maglia. Di solito, mi sfogavo un sacco con i miei amici e la mia famiglia. La corsa è la cosa che mi ha aiutato di più. L’esercizio fisico fa bene a tutto; è stato essenziale.

L’esercizio va di pari passo con la dieta e sono davvero curiosa di sapere cosa hai mangiato.

Cucinavamo da zero con tutti gli ingredienti che troveresti in una normale cucina, a parte le verdure fresche e la carne. Era tutto disidratato. Quindi, reidratavi le cose prima di usarle e poi potevi fare tutto quello che avresti fatto normalmente: torte, pasta… Qualsiasi cosa riesci a immaginare, potevamo prepararla.

Coltivavi anche delle verdure, giusto?

Coltivavo delle verdure, sì! Avevamo lattuga, verza, bietola, piselli, fagioli, pomodori—non molti pomodori, nonostante ci avessimo messo tanto impegno—ravanelli, germogli. Avevamo una stanza intera dedicata alle verdure. Era un laboratorio di biologia, praticamente. Uno dei miei obiettivi era di rendere quel posto il più verde possibile. Avevamo piante sulle scrivanie, sulle scale, nel ripostiglio.

E, in teoria, questo potrebbe essere replicato su Marte?

Alcuni degli esperimenti che abbiamo fatto erano proprio per permettere di coltivare piante su Marte. Sicuramente si coltiverà verdura.

Cosa ti ha insegnato sulla natura umana, la tua esperienza nella cupola?

La pressione del gruppo può essere molto positiva e molto negativa. Ti può portare a fare cose veramente cattive. Ma può essere estremamente stimolante. La condizione umana è molto interessante: continuo a pensare di aver visto tutto e di non potermi più sorprendere di niente. Poi qualcuno fa qualcosa, e mi sorprendo ancora.

La tua esperienza ha influito sui rapporti con i tuoi amici e la tua famiglia, quando sei tornata sulla Terra (ovvero, in Montana)?

Ci sono stati degli amici stretti che si sono messi in contatto spesso, durante l’anno, e altri che non lo hanno fatto. Tutti hanno una vita. È stato interessante—gli amici che pensavo non mi avrebbero cercata molto, lo hanno fatto. Alcuni amici che pensavo si sarebbero fatti sentire tanto, no. Lontana dagli occhi, lontana dal cuore.

Penso che questo atteggiamento “lontano dagli occhi, lontano dal cuore” regoli il comportamento umano. Quando non puoi vedere le conseguenze delle tue azioni, probabilmente non cambi.

Sì, dobbiamo cambiare la natura umana se vogliamo sopravvivere.

Ti è piaciuto questo articolo? Iscriviti alla newsletter di VICE per avere accesso a contenuti esclusivi, anteprime e tante cose belle. Ogni sabato mattina nella tua inbox. CLICCA QUI .