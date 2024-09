Hanno annullato il concerto di Bello Figo a Roma

Stamattina, per la quarta volta, è stato cancellato un concerto di Bello Figo per questioni di sicurezza e minacce.

Stavolta è successo a Roma: da giorni infatti il ragazzo ghanese è oggetto di pressioni che avrebbero minato “il corretto svolgimento della serata”—si legge nel comunicato pubblicato su Facebook dagli organizzatori.

Alcune—se non gran parte—delle minacce proverrebbero dal gruppo romano Azione Frontale, una piccola formazione neofascista attiva soprattutto nel quadrante orientale della città.

Da anni in lotta contro “poteri forti, satanismo, massoneria, signoraggio bancario e sionismo”—come si legge sul sito—Azione Frontale è guidata dal leader Ernesto Moroni, già candidato di Forza Nuova per le Regionali nel 2010, noto per aver spedito delle teste di maiale alla comunità ebraica romana a due giorni dal giorno della memoria, nel 2014.

Questa è stata poi la sua giustificazione pubblica:

Il leader di AF, Ernesto Moroni, anni fa spedì teste di maiale alla comunità ebraica di Roma, per poi “spiegare” così il suo gesto. pic.twitter.com/YTJdNHiOfv

— Leonardo Bianchi (@captblicero) 31 gennaio 2017

La prima minaccia era arrivata il 18 gennaio scorso dalla pagina Facebook del gruppo, che si assumeva la paternità dello striscione “Bello Figo Roma Non Ti Vuole”.

Domenica sera, 29 gennaio, è poi apparsa in rete—e sui muri di Roma—una seconda minaccia, che ha spinto l’organizzazione dell’evento ad annullare definitivamente il concerto.

Con quello romano, i concerti di Bello Figo annullati per questione d’ordine pubblico diventano cinque: lo stesso era successo anche a Brescia, in provincia di Mantova, a Foligno e a Legnano.

Bello Figo, noto in rete ormai da qualche anno, è diventato un personaggio pubblico dalla rilevanza politica dopo la sua apparizione a “Dalla Vostra Parte” su Rete4, nel corso della quale è stato chiamato a spiegare—davanti a ospiti del livello di Alessandra Mussolini—il significato della sua provocatoria hit “Non pago affitto“.

