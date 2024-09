ANOHNI ha allegato una lettera a Obama al video di “Obama”

È da qualche tempo che ANOHNI sta pubblicando video in serie per i pezzi di HOPELESSNESS, il suo ultimo album: primi piani, semplici e puliti, minimali e toccanti. Oggi ne è uscito uno per “Obama” e, nella descrizione del clip su YouTube, c’è una sua lettera diretta proprio al presidente Obama. ANOHNI gli chiede di graziare Chelsea Manning, attivista condannata a 35 anni di carcere per aver condiviso documenti dell’esercito americano tramite WikiLeaks, temendo un peggioramento del suo trattamento legato al passaggio di presidenza a Trump. Trovate qua sotto la lettera tradotta e, in fondo, il video di “Obama”.



Ho votato per lei. Ho fatto campagna per leiin tutta Europa, come migliaia di altre persone hanno fatto, sui giornali e in televisione, dicendo alla stampa europea che lei era un femminista, un uomo gentile e ragionevole, giusto e onesto, che avrebbe ripristinato la dignità del nostro paese.



OBAMA, la prego, liberi Chelsea Manning. Riconosca il suo tremendo sacrificio e la sua vulnerabilità. Dovesse essere ancora lì all’arrivo di Trump non vedrà mai più la luce del giorno, o forse peggio. Se dovesse lasciarla in prigione manderebbe come messaggio definitivo alla nostra nazione che l’amministrazione Obama ha punito brutalmente il coraggio morale, in questi spietati Stati Uniti.



Chelsea ha sofferto abbastanza, presidente Obama. Non pone alcune minaccia. Ci mostri il cuore dell’amministrazione Obama, adesso. Le elezioni sono finite. Non resta alcun vantaggio politico nel permettere che Chelsea perisca in prigione. Abbia pietà di lei, Obama, amico della comunità trans: la imploro di liberare Chelsea Manning.

Segui Noisey su Facebook e Twitter.

Videos by VICE

Altro su Noisey:



Alzare la testa: il nuovo impegno di ANOHNI



“Crisis” di ANOHNI è il video più commovente dell’anno



“Drone Bomb Me”, il nuovo video di ANOHNI con Naomi Campbell