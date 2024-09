ANOHNI vuole regalarvi una canzone in cambio di una mail in cui parlate di voi

ANOHNI pubblicherà questo venerdì 17 marzo un nuovo EP, PARADISE. Oggi, ha postato uno stato su Facebook in cui rivela di aver volontariamente tolto un brano dall’EP, “I NEVER STOPPED LOVING YOU”, per poterlo regalare ai propri fan in cambio di un piccolo gesto di vulnerabilità sotto forma di una mail.



“Se avete ascoltato la mia musica in questi anni, sapere che ho reso pubblico qualcosa che mi veniva dal cuore. Se volete l’ultima canzone di PARADISE, scrivetemi a anohni@rebismusic.com e condividete con me, in una frase o due, quello che più vi importa, o le vostre speranze per il futuro. Mandatemi qualcosa di simile invece del dollaro che mi mandavate un tempo,” ha scritto ANOHNI. “Il prezzo per questa canzone è un gesto di vulnerabilità anonima. Il che potrebbe essere troppo costoso per alcuni di voi, ed è ok così.”



ANOHNI ha concluso, “Voglio sentire la vostra mente collettiva. Voglio sentire quel fiume di pensieri. Per favore, non scrivetemi di quello che provate ascoltando la mia musica; se parlerete di me o della mia musica non vi manderò il pezzo. Per favore, concentratevi su voi stessi. Prendetevi un rischio e liberatevi dai modi costituiti di fare e percepire. È quello che vi siete sempre aspettati da me in quanto artista, ed è quello che chiedo a voi.”



Trovate qua sotto il post originale. Troviamo sia un gesto bellissimo.

