Cosa ci dice la video anticipazione della terza stagione della Casa di Carta?

Sono da poco iniziate le riprese della terza stagione della Casa di Carta, la serie spagnola che ha conquistato una bella fettona di binge watcher nel mondo e incitato a comprare la maschera di Dalì nei casi in cui valga la pena protestare.

Da Netflix hanno deciso di annunciare il tutto con un video in cui comunicano che il “Professore e la banda stanno per tornare.” Nel breve filmato diffuso sulla pagina Facebook e su YouTube si vedono una serie di sedie disposte a cerchio dentro un capannone, contesto in cui presumibilmente si parlerà di un nuovo colpo. Poi baci e abbracci tra il Professore, mente di tutto, Tokyo, Monica, Denver e tutte le altre città, presumibilmente spunto per le nuove canzoni dell’indie italiano.

Videos by VICE

In effetti a fare da sottofondo al video c’è proprio una canzone italiana: “Bella Ciao”. La stessa che era nel finale della seconda stagione, e che per tutti i fan della serie oltre i nostri confini è diventata un po’ la nuova la nuova “Nel blu dipinto di blu.” In ogni caso, il grande cortocircuito arriva proprio a fine trailer, quando spunta Berlino.

Ma come? Non era proprio crepato con “Bella Ciao” in sottofondo?

Adesso: se prima il mondo si divideva tra hater e fan sfegatati della serie, il trailer ha creato una nuova spaccatura. Basta guardare i commenti: c’è chi preme invio dopo aver formato una bella linea di cuori-cuori-cuori per l’entusiasmo, ma anche e soprattuto chi afferma che “una terza stagione non ha senso.”



Non sappiamo chi tra queste fazioni interne alla fanbase avrà la meglio, e non si sa nemmeno di preciso quando la serie uscirà (a 2019 inoltrato, si dice). Per tutti gli altri, c’è questo: