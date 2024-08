Per l’Antitrust gli influencer italiani devono fare meno pubblicità occulta

L’Antitrust sta indagando sul magico mondo del marketing per influencer e vuole che i nomi più seguiti del web italiano comincino a esplicitare chiaramente quando stanno sponsorizzando un prodotto — È ciò che si legge in un comunicato stampa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pubblicato ieri.

Secondo il comunicato, con la crescita smisurata dell’economia che gira attorno ai grandi influencer del web italiano, sta diventando urgente la necessità di regolamentare questo tipo di pratica pubblicitaria che consiste semplicemente nel pagare un personaggio molto seguito per un endorsement pubblico a un determinato prodotto.

Videos by VICE

Che questo apprezzamento venga veicolato sotto forma di video su YouTube, post su Facebook, foto su Instagram o tweet su Twitter poco importa: il comune denominatore è che questo tipo di pubblicità riesce ad arrivare al pubblico dell’influencer proprio grazie allo stretto rapporto umano tra le due parti, e che il più delle volte questi interventi di advertising non vengono in alcun modo segnalati al pubblico, finendo per diventare delle vere e proprie pubblicità occulte.

L’ente suggerisce alcuni hashtag come “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento” da inserire all’interno dei post.

Il comunicato rivela inoltre che l’Antitrust avrebbe inviato delle lettere ai principali protagonisti (tra agenzie e influencer) di questo mercato per persuaderli ad esplicitare in maniera più chiara i loro contenuti sponsorizzati — L’ente avrebbe “individuato criteri generali di comportamento e ha chiesto di rendere chiaramente riconoscibile la finalità promozionale del contenuto.” Per farlo l’ente suggerisce alcuni hashtag come “#pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento” da inserire all’interno dei post.

Secondo alcuni rumour riportati dall’ANSA, la lettera dell’Antritrust sarebbe arrivata a personaggi come Fedez, Chiara Ferragni, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi, Anna Tatangelo, Melissa Satta e Federica Pellegrini, e ad alcuni marchi come Alberta Ferretti, Adidas e Yves Saint Laurent.

Benché si tratti soltanto di una notifica di indagine e di una serie di lettere, la decisione dell’Antitrust evidenzia un chiaro interesse a normare un mercato finora gestito come una vera e propria terra di nessuno ed è un segnale importante da parte di un ente che sembra finalmente rendersi conto che l’ecosistema virtuale può impattare in maniera concreta dinamiche fino a pochi anni fa fortemente radicate nei media tradizionali.