Antologia delle trollate più stronze di internet

I giganti del web lavorano senza sosta per fornirvi un’esperienza digitale senza intoppi. Un think-tank affiliato a Google si è messo in testa di creare un’intelligenza artificiale anti-troll, instagram può censurare in automatico i commenti che contengono delle parole a vostra scelta, i filtri qualità di Twitter possono far sparire tutto ciò che la vostra timeline può contenere di “minaccioso, aggressivo o inappropriato”. Tutti questi dispositivi hanno un punto in comune: sono cmpletamente inutili contro il trolling vecchio stile, ovvero contro chi, in maniera molto semplice, può prendere per il culo senza ricoprire di insulti o minacce.

Uno degli ultimi colpi di genio in questa disciplina rara è un video all’apparenza molto serio, lo youtuber Taras “TechRax” Maksimuk sembra essere riuscito a convincere certi internauti che è possibile allargare il jack dell’iPhone 7 con un bel colpo di trapano nell’altoparlante. Ovviamente, la manipolazione ha delle buone possibilità di rovinare il suddetto smartphone. “Razza di idiota, la gente mi ha detto che potevo darti retta, ho fatto un buco nel mio iPhone 7 + 256Go nuovo di pacco e adesso è completamente rotto,” si incazza un certo kelvinyang2002 in un messaggio privato diffuso su Twitter lo scorso 25 settembre da TechRax. “Ma lo sai quanto è costato? Più di mille euro.” Spesso va così quando ci si fida dell’internet.

Il colpo dell’ingresso audio dell’iPhone 7 non è la sola opera di trolling alla vecchia. In realtà è anche una delle più gentili. In passato, certi burloni si sono mostrati molto meno teneri di TechRax.

Delete system32

Un classico, tanto stupido quanto malvagio. Chiedere consiglio a internet in caso di problemi informatici è naturale. Non riesco ad avviare il mio gioco pirata, cosa faccio? Il mio computer è diventato improvvisamente lento, il web mi può aiutare? Non mi funziona lo zoom della webcam! Facile, risponde immancabilmente questo sconosciuto incrociato su un forum visitato per caso. “Se usi Windows, sopprimi il dossier system32 del tuo hardware digitando questa formula nel prompt dei comandi.” Seguire questo consiglio vi farà cancellare ciò che gli permette di funzionare. Se system32 funziona, bisogna reinstallare Windows. Questo bello scherzo non ha mai smesso di funzionare: risuona sul web dal 2006 e continua a vivere su twitch fino a oggi, tanta è la gente che ci casca ancora…

Il cucchiaio magico

Volete vedere una cosa cool? Prendete un cucchiaio e avvolgete il suo manico di nastro isolante. Sono sufficienti 4-5 strati. Passate poi la testa del cucchiaio sulla fiamma finché non diventa incandescente. Fate uscire un grosso getto d’acqua fresca nel vostro lavello e immergetelo tenendolo per il manico isolante. Incredibile! Il cucchiaio esplode. L’esplosione danneggia profondamente la vostra mano e il vostro viso. In ogni caso, è quanto racconta la leggenda lanciata su 4chan un bel po’ di anni fa.

Oggi, ancora, nessuno sembra essere d’accordo sul risultato dell’esperienza. Per alcuni, il cucchiaio esplode davvero. Per altri, non fa che bagnare la vostra T-shirt facendo schizzare l’acqua del lavandino. Nel dubbio, non ci provate.

I cristalli fai da te

Questo è davvero cattivo. Delle ricette per ottenere cristalli decorativi circolano da un be po’ sul web, e gravitano tutte intorno agli stessi ingredienti: ammoniaca e candeggina. Se mescolate questi due prodotti e soffiate con una cannuccia, otterrete degli incredibili cristalli in pochi minuti, garantiscono. Altri promettono che la mistura vi permetterà di creare il vostro liquido fluorescente, i vostri lingotti d’oro o i vostri diamanti. La questione è che mischiando ammoniaca e candeggina si formano dei gas molto irritanti. Una breve esposizione vi infiammerà le vie respiratorie, una grossa dose potrebbe costarvi la vita. Una donna di 57 anni è morta nel 2013 dopo aver mischiato i due liquidi per pulire il bagno. Fortunatamente, sembra che nessun internauta ci sia ancora cascato.

Un minuto al microonde

I troll amano deridere l’entusiasmo confuso che accompagna l’uscita di qualsiasi prodotto Apple. Nel settembre 2014 sono riusciti in una delle loro migliori imprese dopo il lancio di iOS 8. Secondo l’annuncio falso, il nuovo sistema operativo introduceva una nuova funzione, Wave. Grazie a essa, sarebbe stato possibile ricaricare l’iPhone mettendolo nel microonde per un minuto: “60 secondi a 700 watt o 70 secondi a 800.” Sembra troppo stupido perché qualcuno ci creda, ma invece ha funzionato. Molte persone ci sono cascate e Twitter si è riempito di gente incazzata. Per l’uscita dell’iPhone 6, i piccoli stronzi di 4chan si sono divertiti a far credere che fosse possibile contorcerlo per fargli guadagnare autonomia.

La droga senza sballo

Molte persone non oserebbero mai prendere delle droghe, anche se muoiono dalla voglia. Anni di prevenzione contro la tossicodipendenza hanno fatto il loro effetto: la semplice evocazione li rende nervosi. Fortunatamente, internet è lì per convincere che è possibile drogarsi senza iniettarsi o inalare alcuna sostanza, “in completa sicurezza”. In generale, questo scherzo si presenta sotto forma di una lista di movimenti e di esercizi di respirazione che raccomandano di accovacciarsi, di iperventilare artificialmente per qualche decina di secondi, di alzarsi, di mettere il pollice in bocca e soffiare. Se tutto va bene, la vittima priva il suo cervello di ossigeno e, così facendo, gira gli occhi per qualche secondo. Questo metodo a volte è presentato come un modo per raggiungere l’orgasmo senza toccarsi. Su internet, è conosciuta come “Pass out challenge”. E sicuramente è in grado di mandarvi all’ospedale o al cimitero.

Morale: anche se la cosa non riguarda il vostro iPhone, non seguite MAI i consigli che trovate su internet, potrebbe costarvi molto di più di quanto vi aspettate.