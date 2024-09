Antonio Conte è l’allenatore ufficiale del grime

Nonostante mezza stampa sportiva italiana ci ha rotto le scatole per mesi sul probabile ritorno di Antonio Conte all’Inter, alla fine tutto si è risolto come doveva risolversi: lui ha vinto la Premier League, ha concesso a Wenger altri due anni col culo sulla panchina dell’Arsenal perdendo in finale di FA Cup e sta trattando un nuovo contratto con Abramovich, il che gli permetterà di essere piuttosto felice e ricoperto di soldi e gloria almeno per i prossimi mesi. Ma Antonio Conte non è certo un uomo che si siede sugli allori: ha sempre bisogno di nuove sfide, e quindi potevamo solo aspettarci che intraprendesse qualche nuova impresa.



Signore e signori, vi presentiamo qua sopra il video ufficiale di “Easy Smoking,” nuovo singolo di Eyez, un MC di Derby noto per aver portato anche una terra più o meno anonima come le Midlands nel fantastico turbine che è il grime, assieme al produttore Maniac. Il focus del video è al minuto 1:45, quando Eyez si spara un selfie clamoroso con l’Antonio nazionale, ben felice di apparire in un video che aumenterà esponenzialmente la sua street cred già piuttosto stabilita. Restiamo in attesa del suo primo featuring con Skepta.



Grazie a Ottavio Fantin per la segnalazione.



