Ho fatto il vaccino, esco, le cose vanno meglio… allora perché mi sento così?

Per quanto l’estate del 2021 non sia stata selvaggia come sperava molta gente, tante delle persone che conosco sono comunque riuscite a godersela, sottoscritta inclusa. Dato che ho un carattere introverso, ho passato mesi davvero chiusa in casa e di base detesto l’estate, non ero certa di come mi sarei sentita riaffacciandomi al mondo. Invece, mi è piaciuto un sacco. Maggio, giugno e luglio sono stati mesi divertenti e all’insegna della guarigione emotiva; due iniezioni di Pfizer mi hanno fatta sentire un po’ più al sicuro, e dare la priorità alle persone che avevo sentito vicine durante le quarantene ha fatto sì che ogni uscita fosse davvero speciale. Mi sono sentita leggera—come se avessi abbandonato due borse pesantissime che non sapevo di stare trasportando.

Ma con l’arrivo di settembre, qualcosa è cambiato. Ho di nuovo quelle borse appresso, per quanto non siano pesanti come prima. C’è un senso di fastidio che non riesco a identificare, unito a una dose non indifferente di ansia che non riesco ad attribuire solo all’esistenza della variante Delta. Forse mi sto facendo prendere dalla tristezza, ma perché proprio ora, che sono vaccinata, in salute e con la possibilità di fare quasi tutto ciò che voglio? Vero, la situazione non è positiva, ma l’estate del 2020 era peggio. Almeno ora possiamo contare sul vaccino, no?

La psicoterapeuta Sarah Paul dice che, nonostante gli sviluppi positivi dei mesi estivi, molte delle persone che segue sono nella mia stessa situazione. “Ho iniziato a chiamare il fenomeno ‘vaccinati e ansiosi’,” dice a VICE. “Abbiamo atteso con trepidazione il vaccino e il senso di sicurezza che avrebbe portato, come fosse un semaforo verde per riprenderci le nostre vite. E ora vediamo che non è così.”

Marissa Moore di Therapy Brooklyn fa eco alle sue parole. “C’è una nube che ci sovrasta collettivamente,” spiega a VICE. “Ed è piuttosto pervasiva.”

Allora, come si può gestire questo improvviso malessere? E cosa possiamo fare per stare un po’ meglio?

Perché senti improvvisamente un senso di apatia

Moore e Paul offrono un’analisi sostanziosa delle ragioni per cui le persone si sentono tristi, irritate o diciamo… non ok. Se ti senti così anche tu, ecco alcuni fattori da considerare:

Stai ancora reagendo allo stress degli ultimi mesi. A marzo e aprile 2020 il senso di paura collettiva ha spinto tutti in modalità sopravvivenza. Alcune persone ne sono uscite, altre no. “Alcuni di noi sono in stato di emergenza dall’inizio—non stiamo bene, non ci sentiamo al sicuro… non ancora,” dice Paul. “La prima cosa quindi è riconoscere che non è normale essere sottoposti a questi livelli di stress.” Dice di ricordare a noi stessi è ok reagire in questo modo. “Ci ripetiamo Oh, datti una sveglia. Perché non riesci a vivere come facevi prima? La risposta è: perché siamo traumatizzati. C’è tanto ancora da elaborare,” spiega.

La “normalità” a cui volevi tanto tornare è sempre stata irrealistica—così come la versione di te che ti aspettavi ricomparisse. Moore dice che tante persone nutrivano speranze enormi per l’estate 2021… e per quanto molte abbiano avuto la fortuna di vivere qualche mese di felicità, è normale che la realtà sia stata comunque diversa da ciò che immaginavano. “Penso molte stiano capendo che è tutto diverso, che la ‘normalità’ a cui pensavano di tornare non ha lo stesso sapore. Ed è dura.”

Provi forse anche delusione perché le aspettative della vita post vaccino erano troppo alte. “Le persone hanno riposto ogni speranza in questa estate, e sono rimaste deluse,” dice Moore. “Siamo cambiati. Non sei la versione di te che si godeva festival e uscite; per forza ti sembra tutto diverso.”

Tu e le persone che ti circondano non la vedete allo stesso modo. Durante la pandemia, amici, famiglie, rappresentanti politici e comunità medica hanno avuto divergenze su quale fosse il miglior modo di procedere. È ancora così. “Le persone si sentono giudicate per le loro decisioni personali e si creano ambivalenze e tensioni nelle relazioni. Ha senso che tanti si sentano bloccati e non sappiano come andare avanti.”

Hai superato il COVID—e ora vedi il mondo in modo diverso. Ci sono stati 219 milioni di contagi da COVID nel mondo, finora (sottoscritta compresa!). Significa che ci sono un sacco di persone che stanno ancora facendo i conti con la propria esperienza personale col virus.

Paul dice che dopo aver contratto il COVID a gennaio 2021, ha passato qualcosa di simile ai cinque stadi del lutto. “Poi ho capito: la ragione è che ho paura. Sono terrorizzata. Ho 30 anni e godo di buona salute, eppure non so cosa succederà,” dice.

“Tornare in mezzo alle persone, alcune delle quali non hanno avuto il COVID e magari non sono state colpite dalle conseguenze della pandemia come altre e prendono ancora tutto alla leggera… crea divisioni,” continua Paul. “Non capiscono quanta paura fa affrontare la mortalità, che sia la tua o quella di qualcuno a cui vuoi bene.”

OK, è chiaro perché le persone potrebbero sentirsi strane. E ora?

Non cercare di ignorare o sottovalutare come ti senti.

Quando hai una vita tutto sommato bella, è facile sottovalutare i sentimenti negativi. Magari è solo una settimana no al lavoro, o un po’ di stanchezza in più, o devi solo uscire e svagarti. Può darsi. Ma se senti qualcosa che non va—tristezza evidente, nervi a fior di pelle, svogliatezza, disillusione, in modalità che non riconosci come tipiche del tuo carattere—per settimane di fila, presta attenzione. Non riesci ancora a tradurre il messaggio che ti sta mandando il tuo corpo, ma sai che senti qualcosa; non far finta di nulla.

Per esempio, Paul dice che se ti piaceva cucinare durante la pandemia ma ora non riesci ad avvicinarti ai fornelli, è importante. “È il tuo corpo che ti dice che c’è qualcosa che non va,” spiega. Problemi di sonno, problemi ad aderire alla normale routine e altri sintomi di ansia o depressione vanno presi sul serio.

“Se le cose che prima amavi non ti danno più piacere, se non riesci a trovarne di nuove… potrebbe essere la reazione allo stress e al trauma,” dice Paul. “E per le persone che non hanno mai subito un trauma pesante, questa è la prima volta che fanno i conti con emozioni forti.”

Ricorda infine che non serve una ragione “valida” per stare male. Avrai anche il vaccino e una situazione tranquilla—hai un lavoro, sei in salute, sei al sicuro—ma non significa che sei immune alla tristezza. Come mi ha spiegato ad aprile 2020 la psicoterapeuta Andrea Bonior, “le persone pensano che essere grati di non trovarsi in una situazione grave significhi dover nascondere qualsiasi emozione spiacevole. Ma non è così.”

Per quel che puoi, dai una struttura alla tua vita.

Se il problema è la frustrazione provocata dalla ripetitività della vita ai tempi del COVID, sembrerà controintuitivo affidarsi alla monotonia.

Ma Paul spiega che la routine può aiutare tantissimo in tempi di crisi. “Per quanto sia frustrante rispettarla, una routine offre coerenza,” dice. “E insegna al corpo cosa aspettarsi. Se hai una settimana stressante in arrivo, ma sai che la tua routine mattutina include 10 minuti di ‘tempo per te’—meditazione, scrivere un diario, quello che vuoi—hai un sistema che rispetta questo momento. Quindi, a prescindere da cosa viene dopo, sai che puoi controllare almeno questo. Una routine offre la coerenza che serve per andare avanti quando non siamo al meglio.”

Ovviamente, in caso di depressione o ansia, è dura rispettare una routine. Ma Paul dice di riconsiderare il significato del termine. “Parlo di cose come svegliarsi alla stessa ora tutti i giorni, bere un bicchiere d’acqua, fare un po’ di stretching—creare una routine per te, che faccia stare bene te,” dice.

Evita piani irrealistici che aumentano solo il carico di stress. Non costruire una routine per la versione migliore di te—quella che mangia un sacco di verdure e non passa serate a fumare e guardare TikTok. Pensa a qualcosa di banale che ti fa stare bene e ripetilo regolarmente.

Trova modi per fare movimento.

Quando stabilisci una routine, cerca di includere l’attività fisica—specialmente se stai ancora lavorando da casa, cosa che, al netto di tutti i benefici, provoca un po’ di senso di reclusione anche in un mondo post-vaccino.

Moore dice ai suoi clienti di abituarsi all’esercizio fisico ora, prima che ricominci il freddo. “Fai qualcosa che spezzi il flusso,” dice. “La cosa più dura per molte persone è essere intrappolate in casa nello stesso loop: ‘accendi il computer, lavora tutto il giorno, vai a dormire.’”

“Qualsiasi movimento, yoga, ballare, va bene,” dice. “Io sono una grande fan della meditazione e della respirazione—qualsiasi cosa cambi la prospettiva.”

Se hai paura di prendere il COVID, sappi che è OK cambiare il modo in cui socializzi.

Vedere i contagi costanti e sentire di persone vaccinate che sono risultate positive può spaventare—anche se sei consapevole del fatto che i vaccini riducono il rischio di finire in ospedale e di morire. La verità è che prendere il COVID fa paura, strema e isola anche se sei una persona vaccinata. Quindi, se pensi che ti sentiresti un po’ meglio a indossare di nuovo sempre la mascherina e non frequentare feste in casa, va bene. Fai così.

“Alcuni dei miei pazienti sono pronti a ricominciare—hanno il vaccino, si sentono bene,” dice Paul. “Altri dicono ‘No, mi viene l’ansia a stare in mezzo a una folla di persone che non so se sono vaccinate,’ o ‘È giusto chiedere alle persone se sono vaccinate?’”

Paul suggerisce di cercare di ignorare le pressioni. “Magari senti che la tua vita ora deve essere un po’ più restrittiva,” dice.

Non prendere decisioni importanti di fretta.

La noia, l’ansia e la continua presenza della morte possono spingere a scelte impulsive. Se ti accorgi di fantasticare su grandi cambiamenti di vita—o anche solo prenotare una vacanza di lusso che non puoi permetterti—sia Moore che Paul dicono di tirare il freno a mano e riflettere.

Paul suggerisce di indagare sul perché senti un impulso verso un certo cambiamento drastico. “La spontaneità è una dote fantastica,” spiega, “ma potrebbe avere conseguenze sul lungo periodo. Quindi consiglio sempre di fare un respiro profondo e chiedersi, ‘da dove arriva questa decisione? È per me stessa adesso? Per la persona che sarò in futuro? Come immagino le conseguenze? Cosa spero che succeda?’”

“Certe volte le persone si dicono, Bene, se lascio questo lavoro e ne inizio un altro, sarà tutto diverso,” prosegue. “Poi scoprono di non aver risolto il vero problema, che portano con loro nel nuovo lavoro. Cerco sempre di incoraggiarle a ponderare queste domande un po’ più a lungo prima di prendere una decisione.”

Paul dice che è normale cercare la novità… ma anche ricordarsi che esistono conseguenze imprevedibili. “Spesso, quando affrontiamo un cambiamento in tempi di lutto, è peggio perché aggiungiamo discrepanze a fattori di stress già presenti,” spiega.

Chiedi aiuto—non aspettare di sentirti “davvero male.”

Sia Moore che Paul enfatizzano l’importanza di chiedere aiuto, per quanto possibile. “In generale, poiché questi sono tempi difficili, qualsiasi persona può trarre beneficio dal parlare con un’altra—che sia un terapeuta o amici e amiche,” dice Moore. “Avere legami è d’aiuto, così come ascoltare le esperienze altrui. Suggerisco alle persone di [chiedere aiuto] prima di arrivare al punto in cui è difficile fare qualsiasi cosa.” Se non puoi permetterti delle sedute di terapia, considera un gruppo di supporto.

Se sei già in terapia, parla apertamente di questa cosa con la figura che ti segue. “Alle volte si instaura una routine con il proprio terapeuta, per cui parli della settimana passata, magari dei problemi più grossi che hai dovuto affrontare, che non sono per forza legati al COVID,” dice Paul. “È molto importante riconoscere che l’ansia da COVID potrebbe essere un fattore che incide su sintomi depressivi o isolamento sociale. Aiuta tanto chiedere ciò di cui si ha bisogno, o dire ‘non so di cosa ho bisogno, ma mi sento in questo modo. Cosa faccio?’”

Infine, ricorda che non si chiamano le persone solo per chiedere aiuto, ma anche per offrirlo. Sembra strano se stai passando un periodo difficile, ma fare volontariato a piccole dosi, o farsi coinvolgere da reti di aiuto e volontariato sono modi consolidati per fare i conti con la mancanza di speranze. Con i giusti limiti, la cura della propria comunità è una forma di cura verso di sé (e viceversa). Le cose non saranno così per sempre, ma l’unico modo di uscirne è insieme.