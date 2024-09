Dato che ad Aphex Twin piacciono i misteri, ecco un suo nuovo LP misterioso

Nel weekend, Aphex Twin ha interrotto gli otto anni di pausa che si era preso dal suonare dal vivo negli USA con un concerto al Day for Night Festival di Houston, in Texas. Come potete notare dai video qui sotto, è stato tutto piuttosto strambo, glitchato, luminoso e affascinante: il che fa ben sperare per i suoi concerti in Europa della prossima estate.

Ma dato che il nostro caro Richie D. James è un individuo a cui piacciono i misteri e le cose strane, come quella volta che ha caricato 37123 inediti su Souncloud con 3271831 account diversi, eccovi qua sotto una fotografia di un suo nuovo LP venduto in esclusiva al festival. È interamente bianco e non ha alcuna informazione se non data e luogo del festival e i loghi della Warp e di Aphex Twin. Cosa conterrà? Non possiamo saperlo. Dannato Richard, ci hai fregato ancora!

Videos by VICE

Segui Noisey su Facebook e Twitter.



Altro su Noisey:



Vent’anni dopo, “Richard D. James” di Aphex Twin è ancora tanto innovativo quanto immaturo



Due live di Aphex Twin del 1992 che vi faranno uscire di testa



La rivincita della dance stupida