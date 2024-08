Questa app trasforma il vostro iPhone in un pozzo senza fondo

Se il fatto che il vostro telefono abbia dei confini fisici ben delimitati vi angoscia, oggi c’è una app che rimedia a questo problema, almeno in parte. TheParallaxView è una nuova app per iPhone che, attraverso un’illusione ottica estremamente convincente, trasforma il vostro telefono in una sorta di pozzo senza fondo. Il tutto grazie al face tracking reso disponibile dalla tecnologia Face ID del nuovo iPhone X.

Il telefono usa i raggi infrarossi per mappare la forma del volto dell’utente, i suoi movimenti e la posizione degli occhi. L’effetto visibile è dunque quello di un pozzo infinito che si muove in relazione al punto in cui si guarda il telefono. In alternativa, usando sempre la stessa tecnica, l’applicazione produce anche immagini di oggetti che sembrano uscire dal telefono.

Videos by VICE

La funzione dell’app che permette di visualizzare oggetti che emergono dallo schermo. Screenshot YouTube.

L’app è stata creata da Peder Norrby, che, oltre all’iPhone X, ha impiegato anche una serie di tool di realtà aumentata che sfruttano il face-tracking per tracciare una testa umana in 3D e creare un render basato sulla loro posizione grazie alla proiezione fuori asse. Come spiegato su Vimeo dal suo creatore, l’app è stata presentata all’App Store di Apple ed è in attesa di approvazione.

Come funziona l’eye tracking dell’app. Screenshot YouTube.

Attenzione: non provate a gettare monetine all’interno del pozzo senza fondo virtuale.

Seguici su Facebook e Twitter.