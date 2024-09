Con questo emulatore puoi giocare al Game Boy sul tuo iPhone

Gli emulatori di Game Boy per iPhone non sono niente di nuovo, ma sono difficili da trovare. Chi fa jailbreak ha sempre avuto opzioni come GBA.emu e gpSPhone, mentre gli utenti iOS più timorosi che non vogliono forzare il proprio dispositivo si sono affidati a GBA4iOS. Ora, gli sviluppatori di quest’ultima app hanno forgiato Delta, un emulatore per iPhone che che non richiede di fare jailbreak e che promette di farvi giocare alle ROM di Game Boy, N64 e al Super Nintendo.

Motherboard ha testato la app di recente, che dovrebbe uscire all’inizio del 2017, con una beta in arrivo prima della fine del mese. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Delta è stato annunciato per la prima volta il mese scorso via Twitter, quando lo sviluppatore della app ha chiesto ai suoi fan di dire addio a GBA4iOS, l’emulatore precedente di loro produzione. La app permette di salvare le ROM sul proprio telefono e giocarci.

“Lavorare su GBA4iOS è stato il progetto più importante della mia carriera da sviluppatore,” ha detto Riley Testut della Delta. GBA4iOS sfruttava un vizio di forma di iOS che permetteva agli utenti di superare l’App Store e scaricare le app direttamente sui loro iPhone, cosa che in genere funziona solo con un telefono che ha subito un jailbreak. “Quando Apple ha risolto il problema con iOS 8.1 [nel 2014], ho iniziato subito a pensare a quale potesse essere il mio progetto successivo,” ha detto. “Inizialmente ho ideato un simulare per SNES ma poi ho capito di poter portare il progetto molto più in là di così.”

Le ROM possono essere passate via Dropbox, Google Drive, iCloud Drive, e possono anche essere trasferite con un cavo USB usando iTunes. Ecco cosa succede quando lanci un gioco da Game Boy Advance su un iPhone usando Delta:

Gli utenti di Delta possono giocare in modalità orizzontale o verticale. L’emulatore permette anche di decidere la trasparenza dei bottoni sullo schermo.

Sulla beta che abbiamo testato siamo riusciti a giocare solo a vecchi titoli del Game Boy Advance e del Super Nintendo; la app non riusciva a importare i giochi del N64, ma potrebbe trattarsi di un bug della beta.

Ovviamente i compromessi non mancano. Per esempio, i comandi virtuali non danno la stessa sensazione di un bottone fisico, il che rende giochi come Mario Kart: Super Circuit o F-Zero Maximum Velocity più difficili da giocare. Altri, come la serie di Pokémon o Fire Emblem, che non richiedono di digitare tasti rapidamente, sono più adatti a Delta.

In qualsiasi momento durante la partita, gli utenti possono mettere in pausa Delta per visualizzare il menu. Da questa schermata possono salvare o caricare il gioco da un punto diverso, inserire cheat-code e autorizzare il fuoco amico. Selezionando il testo rosso Main Menu si arriva alla schermata di selezione del gioco, che permette di cambiare titolo.

Titoli come Pokémon Fire Red e Advance Wars su Delta scorrono bene, anche sul software beta. Il gioco non rallenta mai in modo significativo e l’audio ha tremolato solo quando abbiamo fatto l’accesso da un menu diverso dentro la app. Escluso questo, audio e video funzionano senza intoppi.

Che differenza c’è tra Delta e GBA4iOS?

le persone che conoscono GBA4iOS si sentiranno a casa propria usando Delta, che non offre altro che un’esperienza più sofisticata. La vostra libreria ROM ora è fatta di immagini di anteprima dei giochi (purché abbiate assegnato i nomi giusti ai file), ed è stato aggiunto supporto specifico per il taptic engine dell’iPhone 7. La vibrazione che si attiva quando si preme sullo schermo, per quanto non possa restituire la sensazione di un bottone fisico, è comunque un tocco apprezzato.

Non è tutto perfetto, comunque. Rispetto a GBA4iOS, scaricare i giochi su Delta è un po’ più difficile: per quanto trasferire giochi da Dropbox o Google Drive sia facile, poter scaricare file .zip direttamente su GBA4iOS lo era ancora di più. Questa caratteristica sarà probabilmente esclusa per sempre, hanno detto gli sviluppatori di Delta, che hanno passato un guaio per averla inclusa in passato.

Inoltre, Delta non suggerisce in alcun modo la possibilità di giocare in multiplayer; al momento non si può giocare iPhone contro iPhone, ma le cose potrebbero cambiare in futuro.

Dove posso scaricare Delta per iPhone?

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale per Delta, ma sappiamo che sarà all’inizio del 2017. Chi vuole, può iscriversi alla beta. Testut, lo sviluppatore della app, non ha ancora confermato il metodo di distribuzione o quali scorciatoie sfrutti per funzionare su dispositivi che non sono stati forzati con un jailbreak. Speriamo che l’attesa non sia troppo lunga.