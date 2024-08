Finalmente c’è una app che ti ricorda più volte al giorno che devi morire

Fino a quando i progetti per allungare o rendere eterna la vita umana non raggiungeranno risultati concreti, gli esseri umani hanno un’unica certezza: prima o poi devono morire. Lo so, è dura da accettare, ma prendere atto di questa grande verità ha anche dei risvolti positivi: contemplare i propri problemi da un punto di vista distaccato permette di relativizzarli e quindi anche di fregarsene.

Perché preoccuparsi per o se * inserire problema del momento qui *, quando potresti crepare tra due secondi? Questo è il genere di pensiero che ci vuole per continuare la giornata al meglio. L’idea è tanto saggia quanto antica, tanto che un proverbio del Buthan — un regno buddista dell’Himalaya orientale — recita: “Per essere felici bisogna contemplare la morte cinque volte al giorno.”

Se non avete voglia di ricordarvelo da soli, ci pensa l’app WeCroak, creata dalla pubblicitaria Hansa Bergwall e dallo sviluppatore Ian Thomas e fatta per inviare notifiche da memento mori proprio cinque volte al giorno. Ogni messaggi arriva quando meno te l’aspetti, in momenti assolutamente casuali, proprio come la morte.

Durante queste cinque occasioni quotidiani, We Croak riporta citazioni legate alla morte prese da filosofi, scrittori, poeti e grandi pensatori. L’operazione serve a favorire dei momenti di riflessione, per prendere un respiro consapevolmente o meditare. Come spiegato sul sito del progetto, contemplare la nostra caducità stimola i cambiamenti, aiuta ad accettare la nostra condizione e ad abbandonare le cose che non contano, onorando invece quelle veramente importanti.

Il Buthan riconosce un’importanza tale alla felicità da avere creato l’indice della felicità interna lorda, che calcola il livello del benessere di una paese sulla falsariga del prodotto interno lordo — il PIL. Tuttavia, WeCroak non è il primo esempio in cui spiritualità e tecnologia collaborano: l’orologio da polso Tikker, per esempio, calcola quanto tempo dovrebbe restare da vivere a chi lo indossa perché se lo goda al meglio. Infine, c’è sempre la mia preferita: la guida online del Dalai Lama per raggiungere la pace interiore.

Ricordatevi, cinque notifiche al giorno e passa la paura.

