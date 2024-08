Apple rallenta gli iPhone che hanno batterie vecchie, e non l’ha mai detto a nessuno

Mentre la batteria del tuo iPhone invecchia, Apple rallenta la velocità del telefono. Tutti quelli che si lamentavano che il loro smartphone “sembrava lento” ora hanno dei dati e una dichiarazione di Apple a dare loro ragione.

All’inizio di questo mese, un redditor ha notato che la velocità del suo telefono è aumentata in maniera significativa dopo che ha sostituito la batteria del suo iPhone 6S, e ha registrato dei dati per provarlo. Un followup scritto da John Poole di GeekBench (un’azienda che si occupa di produrre benchmark) ha rilevato gli stessi dati. L’ingegnere di iFixIt Jeff Suovanen ha fatto dei test simili con i telefoni dei dipendenti di iFixIt e ha condiviso i dati con Motherboard.

Suovanen ha scoperto che gli iPhone 6S con la batteria originale (e che oggi hanno circa due anni) registravano punteggi di benchmark il 57 percento inferiori della media di GeekBench. Sostituire la batteria fa migliorare immediatamente questi punteggi: stiamo parlando di oscillazioni del 70 percento nei benchmark di performance dopo aver sostituito le vecchie batterie con quelle nuove.

“Sono tutti tornati il giorno dopo e hanno detto, ‘Wow, il telefono è molto più veloce,’” mi ha spiegato Suovanen al telefono.

I telefoni che performavano parecchio sotto la media di benchmark di GeekBench hanno improvvisamente cominciato a funzionare sopra quella media di benchmark dopo la sostituzione della batteria.

“In pratica le batterie originali rallentavano la CPU, e sostituirle sembra aver risolto completamente questo problema,” ha detto Suovanen. “Non è una novità che le vecchie batterie perdano capienza, ma non ci aspettavamo fossero così impattanti sulle performance. Questo episodio è stato decisamente una scoperta per quanto mi riguarda.”

Apple ha spiegato a TechCrunch che rallenta le performance di iPhone per prevenire lo spegnimento del dispositivo nel caso in cui un picco di sforzo richieda troppa potenza. Le batterie a ioni di litio perdono capienza nel corso del tempo, quindi un sistema del genere funziona e ha senso. Ciò che non ha senso, e che risulta completamente indifendibile, è che Apple non sia stata chiara sin dal principio circa le dinamiche di questa pratica. La dichiarazione che Apple ha fornito a TechCrunch è illeggibile per un qualsiasi utente medio:

Il nostro obiettivo è fornire la migliore esperienza per i clienti, e ciò include l’attenzione alle performance generali del dispositivo e al prolungamento della vita del telefono. Le batterie a ioni di litio diventano progressivamente sempre meno in grado di fornire picchi di corrente quando si trovano in un ambiente freddo, quando hanno poca carica o quando invecchiano, e ciò può provocare degli spegnimenti improvvisi del dispositivo prodotti per proteggere le sue componenti elettroniche.



L’anno scorso abbiamo distribuito una nuova funzione per iPhone 6, iPhone 6S e iPhone SE al fine di ridurre l’incidenza di questi picchi istantanei e, conseguentemente, evitare che il dispositivo si spenga all’improvviso. Ora questa funzione è stata estesa anche ad iPhone 7 con iOS 11.2, e pianifichiamo di sfruttarla per altri prodotti in futuro.

Ciò ch e peggiora tutta la situazione è che Apple non rende la vita semplice a chi vuole sostituirsi da solo la batteria, perché invita a non sfruttare le riparazioni effettuate da terze parti e non ha le infrastrutture proprietarie necessarie a processare un largo numero di cambi di batteria agli ioni di litio, specie nelle zone dove non ci sono Apple Store.

“È una funziona ragionevole da includere nei dispositivi, ma è strano farlo senza notificarlo a nessuno,” ha detto Souvanen. “Ciò che le persone inevitabilmente pensano, ‘Il mio telefono è lento, devo sostituirlo.’ E così un sacco di telefoni perfettamente funzionanti finiscono per essere rimpiazzati.”

Ho appena chiamato il centro di riparazione (terza parte) più vicino a dove mi trovo ora; sostituiscono le batterie degli iPhone 6S per 32 euro in 15 minuti. Apple ne chiede 66, e hai bisogno di un appuntamento (e a questo punto molte persone probabilmente decidono semplicemente di comprare un nuovo telefono).

Per essere chiari: Puoi rendere il tuo vecchio iPhone più veloce se sostituisci la batteria. Puoi farlo per conto tuo se sei coraggioso, o farlo fare a negozio di terze parti, se vuoi che il tuo telefono finisca in mano a un professionista.

Lo scandalo qui non è che Apple rallenta i telefoni. È che non lo dica, è che renda difficile ai suoi clienti di sistemarsi da solo il problema. Lo scandalo è il design stesso dell’iPhone, che richiede degli strumenti proprietari per farsi aprire e per cui c’è bisogno anche di rimuovere diverse componenti per sostituire l’unica parte del telefono che è garantito che finirà per perdere in qualità. Lo scandalo è che Apple scoraggia attivamente i suoi clienti dal ripararsi da soli i loro telefoni, e fa lobbying contro le normative che renderebbero più semplice ripristinare le condizioni originali di un telefono. Se sei arrabbiato per questo, non sei pazzo — Hai tutto il diritto di incazzarti.

