Ma che animale è una ‘Arctic Monkey’?

‘’Chi cazzo sono gli Arctic Monkeys?’ chiedeva un EP pubblicato nel 2006 dall’esportazione più famosa di Sheffield dai tempi in cui la città si inventò da sola l’acciaio durante la Rivoluzione Industriale. La domanda campeggia sulla sua copertina, scarabocchiata con un pastello azzurro su uno specchio. L’omonima canzone vede un Alex Turner pre-America, pre-Alexa Chung e pre-capelli ingellati chiedersi: “Tra cinque anni la gente si chiederà / Chi cazzo sono gli Arctic Monkeys?”



Dodici (12!!!) anni dopo, penso che la risposta a quella specifica domanda sia: no. Gli Arctic Monkeys di un tempo, ragazzini trasandati, sono diventati degli uomini un po’ viscidi e stanno per pubblicare il loro sesto album in studio. Si chiamerà Tranquility Base Hotel & Casino e i biglietti per il loro nuovo tour sono andati sold out quasi immediatamente, facendo arrabbiare un sacco di camicie di flanella senzienti che si sono lamentate su Twitter.

Ma c’è una domanda molto più importante a cui non è ancora stata trovata una risposta. Una domanda che non è stata fatta abbastanza a questi uomini potenti, ricchi e famosi. Una domanda che noi, a Noisey, crediamo si meriti una risposta. Anzi, che voi vi meritate di avere. Che cos’è esattamente una scimmia artica? Esistono davvero? Sono mai esiste? Le scimmie possono sopravvivere nel Circolo Polare Artico? Una veloce ricerca su Google ci ha portati a questo articolo del Daily Mail che parla di macachi che giocano nella neve nel parco nazionale di Jigokudani in Giappone, ma non conta davvero come “Polo Nord” e il Daily Mail non è una fonte credibile. Quindi ho deciso di prendere la situazione in mano e, in nome del giornalismo musicale, ho chiamato un po’ di persone che speravo avrebbero potuto darmi qualche informazione in più sulla questione.

Videos by VICE

Lo Zoo di Londra

Un leone, via questo sito, non lo Zoo di Londra

Lo Zoo di Londra: Salve, come posso aiutarla?

Noisey: Sì, buongiorno – Chiamo da Noisey e mi chiedevo se avevate delle scimmie artiche.

No, non le abbiamo.

Qual è la cosa più simile a una scimmia artica che avete?

[Mormorii indistinti] Abbiamo un campionario completo delle specie che abbiamo allo Zoo, un inventario. Andando su zsl.org, il nostro sito, e cercando “animal inventory” da lì può accedere alla sezione “mammiferi” e vedere tutte le specie di scimmie che ospitiamo.



Quante specie di scimmie avete?

Non saprei, controlli l’inventario online e le troverà tutte.

Ok. Esistono scimmie che potrebbero sopravvivere nel Circolo Polare Artico?

Non saprei, non posso rispondere a queste domande. Mi dispiace.

Un veterinario di Brockwell, Londra

Un gatto preso da qua, non da un veterinario di Brockwell

Noisey: Salve, chiamo da Noisey e stavo cercando informazioni sulle scimmie artiche.

Un veterinario di Brockwell: [lungo silenzio] su cosa?

Sulle scimmie artiche… avete delle scimmie di cui vi state prendendo cura?

No.

Oh. È legale possedere una scimmia nel Regno Unito?

È illegale, sì.

Qualsiasi tipo di scimmia?

Sì.

Quindi non esistono scimmie che si possano tenere in casa.

No.

Che animali avete?

Nessuno. Siamo uno studio veterinario.

Credevo aveste anche un negozio di animali.

Vendiamo solo cibo e giocattoli.

Grazie per il vostro tempo.

Pets at Home, un negozio per animali

Pets at Home: Pets at Home, come posso aiutarla?



Noisey: Salve, chiamo da Noisey e stavo cercando informazioni sulle scimmie artiche.…scimmie artiche?

Sì.

[silenzio]

Mi chiedevo se sapesse cos’è una scimmia artica?

Sono una band, no?

Sì, ma nel regno animale. Sa se esistono?

Non ne ho la minima idea.

Vendete scimmie? …pronto? Pronto?

:(

Un professore di Zoologia dell’università di Cambridge

Noisey: Buongiorno, mi chiedevo se potessi parlarle per un paio di minuti di scimmie artiche.

Professore di zoologia: Non so niente di – bè – non stiamo parlando di scimmie, che sorta di creatura è una scimmia artica?

Speravo me lo potesse spiegare lei. Esistono davvero?

Non conosco primati che vivono nel Circolo Polare Artico, se escludiamo gli umani. Non sono la persona adatta per parlarne, ma mi sembra che quel nome non sia basato su un animale plausibile, a meno che una “scimmia artica” sia una creatura molto diversa da quello che ci fa venire in mente. Ci sono piccoli crostacei che vengono chiamati “scimmia” qualcosa, ma non ne conosco di collegati al Polo Nord, no.

Esistono scimmie che potrebbero sopravvivere nel Circolo Polare Artico?

Non mi vengono in mente scimmie che riescono ad allontanarsi di molto dai tropici, ma non sono un esperto di scimmie.

L’ambasciata argentina

Bandiera argentina via

Ambasciata argentina: Embajada de Argentina, buenos dias.

Noisey: Buongiorno, sto svolgendo una ricerca sull’esistenza delle scimmie artiche. Sembra che l’Antartide non abbia un’ambasciata dato che il suo territorio è governato dai firmatari del Trattato Antartico, quindi non ho potuto contattarla, ma stando a Google il paese più vicino all’Antartide è la punta a sud del Sud America, che è condivisa da Argentina e Cile .

Posso provare ad aiutarla, continui pure.

Fantastico! Ci sono scimmie in Argentina?

Sì!

E anche in…Patagonia?

Non so davvero rispondere… posso darle l’email del dipartimento della cultura?

Sarebbe fantastico, grazie. Un’altra domanda: mi sa dire qual è l’animale nazionale dell’Argentina?

Mi faccia pensare… penso sia una sorta di puma, ma non sono sicuro. Devo informarmi!

Grazie per il suo aiuto.

Prego, mi dispiace non averla potuta aiutare molto.

:)



La versione originale di questo articolo è stata pubblicata da Noisey UK.



Segui Noisey su Instagram e su Facebook.