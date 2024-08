Guarda The Noisey Questionnaire of Life con Ariete

The Noisey Questionnaire of Life è l’intervista che non ha paura di fare le domande più scomode e mettere gli artisti davanti alle scelte più difficili. In questo episodio abbiamo ospitato Ariete, che è una delle nostre cantautrici preferite perché sa raccontare la vita di una giovanissima degli anni Venti con passione, profondità e ironia. E infatti in questa intervista ci ha fatto ridere, ma anche riflettere.

Nella nuova puntata del Questionnaire of Life, Ariete parla del liceo, del suo legame con la metropolitana di Roma, di Calcutta (l’artista e la città), della sua passione per i reality in TV e di mille altre cose, compresa una fissazione per una boy band che non ci aspettavamo.

