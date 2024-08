Arriva una terza scissione Bitcoin, e la battaglia è appena iniziata

Quando un gruppo di utenti e di aziende Bitcoin hanno splittato la moneta digitale in due diverse versioni in agosto, si trattava di un evento senza precedenti nei nove anni di storia di questa tecnologia. Ora, soltanto due mesi dopo, a seguito di quell’”hard fork” senza precedenti, verrà creata un’altra versione della moneta digitale più popolare.

Nelle prossime ore, se tutto va secondo i piani, appassionati e investitori saranno in grado di scegliere tra Bitcoin (versione originale), Bitcoin Cash, e l’ultima, che verrà presto creata: Bitcoin Gold. Allo scadere del tempo, le company e gli investitori di Bitcoin dovranno capire se supportare Bitcoin Gold oppure no.

Mentre Bitcoin Cash era focalizzato sulla crescente capacità di trasmissione delle transazioni, l’obiettivo di Bitcoin Gold è di contrastare i problemi di decentramento. L’algoritmo che governa il modo in cui i miner di Bitcoin e Bitcoin Cash creano monete digitali per una ricompensa è stato monopolizzato da hardware specifici (e costosi). Per questo motivo, le persone comuni non hanno possibilità di minare queste valute con i loro computer domestici. Ma Bitcoin Gold userà un algoritmo conosciuto come “Equihash” progettato di modo che le persone possano effettivamente usare le loro unità grafiche per processare, o le loro GPU — comunissimi hardware per giocare ai videogiochi al computer — per minare Bitcoin per il prossimo futuro.

Al blocco di Bitcoin 491.407, Bitcoin Gold prenderà una “istantanea” del network Bitcoin e smetterà di seguire la blockchain principale. A quel punto, la scissione diventerà realtà, e chiunque abbia dei Bitcoin riceverà un corrispettivo in Bitcoin Gold, che possono essere raccolti con dei software compatibili. L’evento è previsto per la mezzanotte di oggi, 24 ottobre.

Ad ogni modo, non sarà prima del primo novembre, o forse addirittura un po’ dopo, che il codice verrà reso pubblico e il primo blocco sarà prodotto sulla nuova blockchain, mi hanno detto gli sviluppatori nel canale Slack ufficiale. Questo potrebbe portare dei problemi, perché una settimana è molto tempo per far perdere interesse alle persone se non c’è mining o attività economica nel network. Il primo blocco di Bitcoin Cash è stato minato ore dopo la scissione, e al momento è intorno ai 315 dollari a moneta, comparata al valore di 6.000 dollari di Bitcoin. Bitcoin Gold potrebbe avere ancora più problemi per prendere vita.

Le ambiziose timeline e la mancanza di codici pubblici hanno reso molte company ed exchange diffidenti nei confronti della scissione.

Coinbase, uno degli scambi più grandi, ha scritto in un post su un blog che non ci sarà un supporto immediato a Bitcoin Gold, perché il codice non è ancora disponibile al pubblico, che può essere visto come “ad alto rischio sicurezza.” Trezor, una company che notoriamente produce wallet hardware per Bitcoin, probabilmente non supporterà Bitcoin Gold. Kraken, un exchange altrettanto noto, ha twittato ieri che non sarà dalla parte di Bitcoin Cash, ma ha chiesto immediatamente ai follower di non considerare il tweet prima di un annuncio ufficiale.

Nonostante la confusione, sembra che la scissione sarà al blocco 491.407, punto in cui ci saranno le tre versioni: Bitcoin, Bitcoin Cash, e Bitcoin Gold. Nel caso non sia abbastanza, un altro contenzioso è in programma per Novembre, con il nome di Segwit2x.

Fino a poco tempo fa, qualunque scissione di Bitcoin sembrava una possibilità remota — ora accade sempre più regolarmente.