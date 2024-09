Perché è fondamentale coinvolgere sempre più donne nella comunità Wikipedia

Sabato 11 marzo siamo stati alla prima edizione italiana di Art + Feminism, maratona di scrittura globale (edit-a-thon) su Wikipedia nata nel 2014 a New York in risposta alle inquietanti statistiche di Wikimedia Foundation del 2011—che vedevano solo il 10% percento degli utenti Wikipedia identificarsi come donna. Non era l’unico edit-a-thon in Italia, in realtà: lo stesso in giorno la stessa iniziativa, voluta da WikiDonne in collaborazione con Wikimedia Italia, si svolgeva in contemporanea anche a Firenze, Roma, Potenza, Venezia e Battipaglia—nonché al MOMA di New York.

È un nome calzante, perché mette subito nero su bianco i fini e gli strumenti per agire in un mondo così apparentemente nerd e poco accessibile come la struttura interna dell’enciclopedia online più consultata di sempre.

