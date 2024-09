Il duo che traduce grandi classici della pittura in realtà

“Pensando alla morte,” Frida Kahlo, 1943. Immagini via

Anche se queste foto possono sembrare identiche, guardandole più da vicino possiamo notare qualche piccola differenza—sulla sinistra trovate il celebre autoritratto di Frida Kahlo, Pensando alla morte, mentre quella a destra è la foto di un uomo con un monociglio finto e un colletto di carta attaccato alla maglietta. Vedete?

Questa riproduzione è solo l’ultima di una serie di genialate di Francesco Fragomeni e Chris Limbrick, rispettivamente un fotografo e un web designer con un immenso amore per le belle arti che li ha portati a riprodurre dal vero La Creazione di Adamo di Michelangelo. L’idea dev’essere balenata loro chissà come mentre lavoravano in ufficio, sottoforma di competizione amichevole. I frutti del loro lavoro sono documentati su Fools Do Art Tumblr e Instagram, dove La Gioconda di Leonardo, Il vecchio chitarrista di Picasso, Il figlio dell’uomo di Magritte e molti altri classici della pittura sono stati reinterpretati da un cast di personaggi che indossano sombrero, maschere da cavallo e cancelleria assortita.

L’unica regola? “Tutti gli oggetti utilizzati devono provenire dall’ufficio e tutti gli edit devono essere fatti con lo smartphone (Android o iPhone)” hanno scritto. Fragomeni e Limbrick, al momento, accettano suggerimenti per le loro prossime riproduzioni, che potete fare via Instagram. Alcuni dei loro ultimi lavori li trovate qui sotto:

“Il figlio dell’uomo” di Renee Magritte, via

“La ragazza con l’orecchino di perla” di Johannes Vermeer, via

“La Gioconda” di Leonardo DaVinci, via

“Il vecchio chitarrista” di Pablo Picasso, via

“Napoleone attraversa le Alpi” di Jaques Louis-David, via

