Chi è l’artista contemporaneo che ha ritratto Beyoncé incinta

Beyoncé può rompere l’internet quando vuole, e l’altro ieri lo ha fatto un’altra volta, pubblicando su Instagram la foto con cui ha annunciato la sua nuova gravidanza. Scattata da Awol Erizku, un artista che si divide tra Los Angeles e New York, l’immagine era soltanto l’assaggio di un intero shooting reso pubblico nella giornata di ieri. Negli scatti vediamo Beyoncé posare sott’acqua tra continui richiami a capolavori dell’arte come la Venere di Botticelli.

“Faccio cose che voglio vedere nel mondo,” aveva dichiarato Erizku a The Creators Project nel 2015. “Sono attratto dal colore e dalla composizione e dal processo attraverso cui si costruisce il tutto. Il mio studio è pieno di oggetti che trovo in giro e a cui ridò significato trasformandoli in altro. Il risultato è esteticamente godibile, ma quello che mi importa veramente è mettere in scena la mia visione del mondo e il mio rapporto coi colori.”

I suoi fan, del resto, non avranno problemi a riconoscere proprio uno di questi oggetti: l’auto rossa piena di fiori, risalente alla collaborazione dello scorso anno tra Erizku e Sarah Lineburger, Ask the Dust.

Beyonce.com

Lo stesso sito di Beyoncé su cui è stato pubblicato lo shooting è un’opera d’arte a sé: le immagini variano a seconda dell’ora in cui lo si apre, e a ogni refresh compaiono scatti che ci fanno ripercorrere la vita di Beyoncé, da quelle della gravidanza della madre al fidanzamento con Jay-Z passando per la figlia Blue Ivy che le bacia il pancione.

Alle immagini più colorate di Erizku si alternano ritratti in bianco e nero e scatti subacquei che ricordano un po’ The Underside di Eric Raeber. Tra una foto e l’altra, infine, troviamo i versi della poetessa Warsan Shire—che, a partire dal titolo “I have three hearts”, affrontano il tema della gravidanza e dell’essere madre.

Erizku ha frequentato la Cooper Union School of Art e Yale, ha esposto al MoMa e si distingue per un approccio multidisciplinare alla fotografia e alla pittura basato sui blocchi di colore e l’attenzione per la condizione umana. I suoi lavori hanno spesso toccato temi complicati, come quello della prostituzione nel suo paese di origine, l’Etiopia.

Il Guinness Book of World Records ha stabilito che la prima foto di Erizku pubblicata da Beyoncé, nel corso di sole otto ore, è diventata la foto Instagram col maggior numero di like della storia del social network, battendo il precedente record di Selena Gomez. Qui sotto trovi altre immagini della serie.

Segui il lavoro di Awol Erizku sul suo sito. Guarda l’intero shooting sul sito di Beyoncé.