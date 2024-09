Questo artista dà vita ai suoi scarabocchi attraverso le ombre

A photo posted by Vincent Bal (@vincent_bal) on Nov 21, 2016 at 1:06am PST

Tutte le immagini via @vincent_bal



Le ombre possono essere il punto di partenza di un artista per ricavare scarabocchi dalla forza creatrice di oggetti quotidiani colpiti dai raggi del sole. Con un semplice sfondo bianco e un pennarello nero opaco o una matita, l’illustratore olandese Vince Bal sfrutta il potenziale dei fenomeni naturali per creare illustrazioni ingegnose. Il suo lavoro riflette la forma unica degli oggetti mischiata con il grande amore dell’artista per i fumetti. La sua collezione di illustrazioni fatte di ombre è diventata un ulteriore aspetto dei suoi interessi creativi.

Guardate qui Vince Bal che completa le ombre:

Per saperne di più sugli carabocchi e sui video di Vince Bal, visitate il suo Instagram e il suo sito.